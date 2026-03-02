El Liverpool sigue de cerca a la estrella emergente de la Bundesliga por si fracasa la oferta por Michael Olise, mientras los Reds continúan buscando al sucesor de Mohamed Salah

La posible llegada de talentos de la Bundesliga coincide con un periodo de incertidumbre en torno a varios miembros actuales de la plantilla. Además de las dudas sobre el futuro a largo plazo de Salah, también se espera que Federico Chiesa abandone el club tras un mercado de fichajes en enero lleno de especulaciones. Esto dejaría un vacío importante en las bandas, lo que explica por qué el club está siendo tan proactivo en el seguimiento de jugadores como Olise y Diomande antes incluso de que se abra el mercado de fichajes de verano.

Salah estuvo muy vinculado a una salida de Anfield en enero tras sus airadas declaraciones tras el empate 3-3 del Liverpool con el Leeds en diciembre, en las que afirmó que había sido «abandonado» por el club.

En declaraciones realizadas en ese momento, Salah dijo: «No puedo creer que esté sentado en el banquillo durante 90 minutos. Es la tercera vez que estoy en el banquillo y creo que es la primera vez en mi carrera. Estoy muy frustrado. He dado mucho a este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Y ahora estoy sentado en el banquillo sin saber por qué. Siento que el club me ha abandonado. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería echarme toda la culpa».

Salah se disculpó más tarde ante sus compañeros por su arrebato. Su posible salida en enero no se materializó, ya que el delantero viajó con Egipto a la Copa Africana de Naciones. Los Faraones fueron eliminados en semifinales por Senegal, que acabó alzando el trofeo.