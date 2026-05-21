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El Levi’s Stadium lidera los precios del Mundial con un combo de cerveza y comida a 34,24 dólares
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Las entradas no son el único gasto
Aunque los precios de las entradas al Mundial han generado debate, el estudio de SeatPick se centró en lo que los aficionados gastan dentro del estadio: una cerveza y una comida básica.
Los tres recintos más caros están en grandes mercados de EE. UU.: Levi’s Stadium (34,24 $), MetLife Stadium (33,22 $) y SoFi Stadium (32,24 $).
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«Las salas estadounidenses copan los primeros puestos de la clasificación»
Para los aficionados que quieran ver partidos muy demandados, el coste total puede dispararse. La entrada más barata para el partido de la fase de grupos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Paraguay en el SoFi cuesta ahora 955 dólares.
«Las sedes estadounidenses lideran el ranking, lo que refleja el mayor coste de asistir a grandes eventos en mercados como el área de la bahía de San Francisco, Nueva York/Nueva Jersey y Los Ángeles», afirmó Gilad Zilberman, director ejecutivo de SeatPick. «Son grandes destinos anfitriones con estadios de talla mundial, pero los aficionados no deben subestimar el gasto total de la jornada dentro del estadio».
- AFP
«Es difícil pasar por alto la diferencia de precio entre los locales más caros y los más baratos».
La diferencia es notable entre el recinto más caro de Estados Unidos y el más asequible de México.
«La diferencia entre los recintos más caros y los más baratos es difícil de ignorar. En el Levi’s Stadium, una cerveza y una comida básica cuestan 34,24 dólares, mientras que en el Estadio Akron el mismo combo vale solo 9,77 dólares», afirmó Gilad Zilberman, director ejecutivo de SeatPick. «Es una diferencia considerable, sobre todo para quienes viajan con niños o planean ver varios partidos».
El Estadio Akron, en Guadalajara, es el más económico del Mundial: 9,77 dólares por cerveza y comida. Eso supone 24,47 dólares menos que en Levi’s Stadium, un ejemplo claro de cómo varían los gastos según el estadio.
Los tres estadios mexicanos que albergan partidos del Mundial ocupan los últimos puestos del ranking de SeatPick: el Estadio Azteca (10,77 dólares) y el Estadio BBVA (13,90 dólares). En contraste, el recinto más económico de Estados Unidos es el GEHA Field del Arrowhead Stadium, en Kansas City, con 22,37 dólares por el mismo pack.
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Qué significa esto
El contraste con las sedes mexicanas es notable y podría influir en cómo los aficionados planifiquen su presupuesto si piensan asistir a varios partidos del torneo.
«Estas diferencias quizá no eviten que los aficionados vayan, pero sí afectarán a cómo planifiquen su presupuesto», afirmó Zilberman. «Un aficionado que vea un solo partido tal vez pueda asumirlo, pero una familia de cuatro miembros o alguien que siga a su equipo por varias ciudades notará más la diferencia».
Los estadios del Mundial con la comida y la bebida más caras el día del partido, según SeatPick.
Puesto
Estadio
Ubicación
Precio de la cerveza
Precio de una comida básica
Coste de comida y bebida el día del partido
1
Estadio Levi’s
Santa Clara, Estados Unidos
14,24 $
20,00 $
34,24 $
2
Estadio MetLife
East Rutherford, Estados Unidos
13,22 $
20,00 $
33,22 $
3
Estadio SoFi
Inglewood, Estados Unidos
14,24 $
18,00 $
32,24 $
4
Estadio Hard Rock
Miami Gardens, Estados Unidos
12,20 $
18,00 $
30,20 $
5
Lincoln Financial Field
Filadelfia, Estados Unidos
11,44 $
16,00 $
27,44 $
6
Estadio NRG
Houston, Estados Unidos
13,02 $
14,00 $
27,02 $
7
Lumen Field
Seattle, Estados Unidos
9,88 $
17,00 $
26,88 $
8
Estadio Gillette
Foxborough, Estados Unidos
8,73 $
18,00 $
26,73 $
9
BMO Field
Toronto, Canadá
9,16 $
16,00 $
25,16 $
10
BC Place
Vancouver, Canadá
8,65 $
16,00 $
24,65
Los estadios del Mundial con la comida y bebida más baratas el día del partido, según SeatPick.
Puesto
Estadio
Ubicación
Precio de la cerveza
Precio de una comida básica
Coste de comida y bebida el día del partido
1
Estadio Akron
Guadalajara, México
2,77 $
7 USD
9,77 $
2
Estadio Azteca
Ciudad de México, México
2,77 $
8,00 $
10,77 $
3
Estadio BBVA
Monterrey, México
5,90 $
8,00 $
13,90 $
4
Campo GEHA en el Arrowhead Stadium
Kansas City, Estados Unidos
9,37 $
13,00 $
22,37 $
5
Estadio Mercedes-Benz
Atlanta, Estados Unidos
8,65 $
15,00 $
23,65 $
6
Estadio AT&T
Arlington, Estados Unidos
9,88 $
14,00 $
23,88 $