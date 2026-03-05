«El fútbol de verdad se juega en Europa»: la selección estadounidense recibe una dura respuesta sobre por qué Christian Pulisic y otros grandes jugadores no se quedarán en la MLS antes de la Copa del Mundo en casa

Aunque el fútbol ha seguido creciendo en Estados Unidos, ha resultado difícil retener a los jugadores emergentes en su país natal. Esto se debe a que al cruzar el Atlántico se encuentra un mayor nivel de competencia, además de salarios más elevados.

Las oportunidades de desarrollarse en el entorno europeo han beneficiado a varias estrellas de la selección estadounidense, mientras que otras que se criaron en esa parte del mundo han sido convencidas para que se comprometan internacionalmente con la bandera estadounidense. Como resultado, se han elevado los estándares colectivos, lo que ha permitido la formación de una «generación dorada».

Ese grupo se dirige ahora a una Copa del Mundo en casa, con un optimismo creciente en torno a una selección que se encuentra cómodamente entre las 20 primeras del ranking mundial de la FIFA. Mauricio Pochettino convocará a varios jugadores que siguen ejerciendo su oficio en Estados Unidos.

La presencia del argentino Lionel Messi, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, sigue dando un impulso muy positivo a esa división, ya que atrae el interés de todo el mundo, pero ¿llegará algún día en que el talento estadounidense se quede en casa y genere un nivel similar de expectación y entusiasmo?