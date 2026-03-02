¡El fútbol de balón parado es aburridísimo! Ganadores y perdedores tras la victoria del Arsenal sobre un Chelsea indisciplinado en un enfrentamiento a balón parado que augura un futuro sombrío para el deporte rey

Wesley Fofana recibió la sexta tarjeta roja del Chelsea en la temporada de la Premier League en el empate 1-1 de la semana pasada contra el Burnley, y Rosenior se apresuró a señalar que era la primera expulsión de su mandato. Bueno, ahora son dos tarjetas rojas en dos partidos para los Blues, por lo que intentar argumentar que la falta de disciplina no es un problema grave dentro de esta plantilla relativamente joven e inexperta ya no va a funcionar. Rosenior también lo sabe.

«Es algo difícil de definir», declaró el entrenador de los Blues a BBC Sport tras la expulsión de Neto en el Emirates. «Estamos intentando solucionarlo, estamos trabajando en ello. Ha sido la tónica de nuestra temporada y de nuestros dos últimos partidos. A veces hay que aprender de las consecuencias, del dolor, pero no lo hemos hecho y eso es frustrante».

Es difícil no sentir cierta simpatía por Rosenior, ya que se trata de un problema que ha heredado. Además, con 25 años, Neto es uno de los jugadores más veteranos de Stamford Bridge y lleva siete años jugando en la Premier League, por lo que el portugués no tiene excusa para haber recibido dos de las tarjetas amarillas más estúpidas que se hayan visto jamás.

El resultado final es que el Chelsea, plagado de lesiones, se quedará sin uno de sus delanteros más efectivos para el importante partido del miércoles contra el Aston Villa. No nos equivoquemos: si Rosenior no consigue controlar a sus jugadores de alguna manera, las ridículas tarjetas rojas y las absurdas sanciones acabarán costándole al Chelsea la Champions League.