Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Arsenal Chelsea W+LsGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡El fútbol de balón parado es aburridísimo! Ganadores y perdedores tras la victoria del Arsenal sobre un Chelsea indisciplinado en un enfrentamiento a balón parado que augura un futuro sombrío para el deporte rey

El Arsenal recuperó su ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City en lo más alto de la Premier League tras imponerse por 2-1 al Chelsea, que jugó con diez hombres, en un partido muy reñido disputado el domingo. Los Gunners marcaron los tres goles en el Emirates a partir de jugadas a balón parado, con William Saliba y Jurrien Timber anotando a ambos lados de Piero Hincapie, que desvió un córner de Reece James hacia su propia portería.

Mikel Arteta estaba comprensiblemente encantado con la fortaleza mental mostrada por sus jugadores, sobre todo porque el City había presionado al equipo local tras imponerse por la mínima al Leeds United en Elland Road la noche anterior.

En cuanto a su homólogo del Chelsea, Liam Rosenior lamentó la propensión de su equipo a recibir tarjetas rojas, ya que la estúpida expulsión de Pedro Neto en la segunda parte mermó gravemente las posibilidades del Chelsea de conseguir lo que habría sido un merecido empate.

Entonces, ¿quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores del partido en el norte de Londres? GOAL lo analiza a continuación...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    GANADOR: El Arsenal lucha por el título

    Jurrien Timber dijo que el Arsenal «merecía ganar el partido» en su entrevista posterior al encuentro en Sky Sports. Pero no fue así. Los Gunners estuvieron tan mal como el Chelsea en un encuentro de baja calidad. De hecho, el gol de Timber fue tan celebrado por los aficionados locales porque llegó contra la corriente del juego.

    Los locales también estuvieron muy mal contra 10 hombres. Deberían haber sentenciado el partido fácilmente tras la expulsión de Neto. En cambio, se quedaron colgados al final.

    Sin embargo, hemos cuestionado mucho la fortaleza mental del Arsenal, y más recientemente tras su desastroso empate en Wolverhampton, así que hay que reconocer lo que hay que reconocer. Los hombres de Arteta podrían, y de hecho deberían, haber perdido puntos aquí, pero se quedaron con los tres para enviar un mensaje al Manchester City de que esta temporada están hechos de otra pasta. 

    • Anuncios
  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: La falta de disciplina del Chelsea.

    Wesley Fofana recibió la sexta tarjeta roja del Chelsea en la temporada de la Premier League en el empate 1-1 de la semana pasada contra el Burnley, y Rosenior se apresuró a señalar que era la primera expulsión de su mandato. Bueno, ahora son dos tarjetas rojas en dos partidos para los Blues, por lo que intentar argumentar que la falta de disciplina no es un problema grave dentro de esta plantilla relativamente joven e inexperta ya no va a funcionar. Rosenior también lo sabe.

    «Es algo difícil de definir», declaró el entrenador de los Blues a BBC Sport tras la expulsión de Neto en el Emirates. «Estamos intentando solucionarlo, estamos trabajando en ello. Ha sido la tónica de nuestra temporada y de nuestros dos últimos partidos. A veces hay que aprender de las consecuencias, del dolor, pero no lo hemos hecho y eso es frustrante».

    Es difícil no sentir cierta simpatía por Rosenior, ya que se trata de un problema que ha heredado. Además, con 25 años, Neto es uno de los jugadores más veteranos de Stamford Bridge y lleva siete años jugando en la Premier League, por lo que el portugués no tiene excusa para haber recibido dos de las tarjetas amarillas más estúpidas que se hayan visto jamás.

    El resultado final es que el Chelsea, plagado de lesiones, se quedará sin uno de sus delanteros más efectivos para el importante partido del miércoles contra el Aston Villa. No nos equivoquemos: si Rosenior no consigue controlar a sus jugadores de alguna manera, las ridículas tarjetas rojas y las absurdas sanciones acabarán costándole al Chelsea la Champions League.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ganador: David Raya

    Ahora resulta curioso pensarlo, pero en 2023 no muchos aficionados del Arsenal creían que su club necesitara un nuevo portero titular. Estaban bastante contentos con Aaron Ramsdale, un buen guardameta y un personaje muy simpático. Sin embargo, Arteta se mantuvo firme en que era necesario fichar a David Raya para ayudar al Arsenal a dar un salto de calidad, sobre todo por la habilidad de su compatriota español con el balón en los pies.

    Sin embargo, el exjugador del Brentford también ha demostrado en repetidas ocasiones ser un sensacional guardameta, y el domingo volvió a demostrarlo en el Emirates, realizando algunas paradas muy importantes en la segunda parte para ayudar a su equipo a cruzar la línea de meta.

    Arteta calificó al jugador de 30 años de «fabuloso» después del partido y no nos atreveríamos a llevarle la contraria. Por solo 30 millones de libras (40 millones de dólares), Raya representa uno de los mejores fichajes de la historia del Arsenal. 

  • Robert Sanchez Chelsea 2025-26Getty Images

    PERDEDOR: Robert Sánchez

    Si bien Raya desempeñó un papel fundamental en la victoria del Arsenal el domingo, Robert Sánchez fue una de las principales razones por las que el Chelsea perdió.

    Rosenior se negó a culpar a su portero por el decisivo segundo gol del Arsenal, argumentando que todo el equipo tenía que haber gestionado mucho mejor el córner de Declan Rice. Sin embargo, es muy, muy difícil pasar por alto a Sánchez por la forma en que calculó mal la trayectoria del balón, antes de alegar patéticamente que había sido víctima de un empujón por la espalda.

    Simplemente no fue lo suficientemente fuerte, porque simplemente no es lo suficientemente bueno. Y eso no es ninguna novedad. Los aficionados del Chelsea te dirán que Sánchez ha sido un lastre desde que llegó al oeste de Londres procedente del Brighton en 2023, y teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que ha fichado el club desde entonces, es realmente sorprendente que el español siga siendo considerado el mejor portero de la plantilla de los Blues.

    Así que, si Rosenior consigue llegar hasta el final de la temporada, es de esperar que presione para que se le sustituya durante el mercado de fichajes de verano, porque no se ganan títulos de la Premier League sin un portero fiable. 

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Los cinco principales rivales del Chelsea

    Cuando el Chelsea venció al Wolverhampton el 7 de febrero, sumando así cuatro victorias consecutivas en la Premier League bajo la dirección del nuevo entrenador Rosenior, ocupaba el quinto puesto de la tabla, solo un punto y un puesto por detrás del Manchester United. Sin embargo, ahora hay seis puntos y tres puestos de diferencia entre ambos.

    Mientras que los resurgidos Red Devils han aprovechado al máximo el inevitable bajón de forma del Aston Villa para empatar con el equipo de Unai Emery, los Blues han sido superados por el Liverpool en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

    Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que el equipo de Rosenior perdiera puntos ante el líder de la liga, y ninguno de sus cinco principales rivales está jugando de forma brillante en este momento. Sin embargo, mientras que el United y el Liverpool están empezando a encadenar una racha de buenos resultados, el Chelsea lleva ya tres partidos sin ganar antes de su visita del miércoles a Villa Park.

    Si no ganan en Birmingham, los ganadores de la Copa Mundial de Clubes se verán en serios apuros, ya que tendrán que afrontar un calendario muy complicado durante el próximo mes, que incluye una eliminatoria a doble partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, así como un complicado desplazamiento a Wrexham por la FA Cup.

    No nos equivoquemos: si el Chelsea no tiene cuidado, podría quedarse fuera de la lucha por los cinco primeros puestos cuando reciba al United dentro de poco más de seis semanas.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: «El deporte rey»

    Mientras comentaba la victoria del Arsenal en Sky Sports, el exdelantero del Liverpool Daniel Sturridge dijo: «Creo que a veces falta el factor entretenimiento, pero el fútbol es un juego en el que lo importante es ganar». Y se puede entender su punto de vista.

    Algunos aficionados del Arsenal nunca han visto a su equipo ganar la Premier League, por lo que no les importa cómo lo hagan, siempre y cuando cumplan con su cometido. Sin embargo, para aquellos que recordamos a «Los Invencibles», es imposible no sentirse decepcionados con el «Set-Piece FC». Como admitió incluso Patrick Vieira, sentado junto a Sturridge: «Se espera más del Arsenal».

    No se debe castigar a los londinenses del norte por dominar las jugadas a balón parado. No están infringiendo ninguna regla (aunque uno no puede evitar preguntarse cómo algunas de las bloqueadas descaradas en los córners escapan a la atención del árbitro asistente de vídeo) y otros están siguiendo ahora su ejemplo. Basta con ver cómo han mejorado los resultados del Liverpool desde que mejoró su trabajo a balón parado en ambos extremos del campo, mientras que el Chelsea le dio al Arsenal una dosis de su propia medicina el domingo.

    Sin embargo, aunque las jugadas a balón parado son una parte importante del juego, no deberían ser tan importantes. «Buen fútbol» puede ser un término subjetivo, pero sería difícil encontrar a alguien que disfrute de las peleas que ahora se producen en el área pequeña en todos y cada uno de los partidos de la Premier League, sobre todo porque se producen a costa de la emoción del juego abierto.

    Como señaló Rosenior en el Emirates, el Arsenal no causó ningún problema al Chelsea fuera de las jugadas a balón parado, lo que es una crítica demoledora a la falta de creatividad del líder de la liga.

    La gente puede hablar todo lo que quiera de la intensidad, el ambiente, el dramatismo y el dominio del fútbol inglés, pero el mejor equipo del país está llevando «el deporte rey» por un camino muy preocupante.

    El exdelantero del Chelsea Chris Sutton incluso preguntó en BBC Radio 5 Live si el Arsenal sería «el ganador más feo» de la Premier League. Y la respuesta es sí, porque el fútbol de balón parado es aburridísimo, y su pragmatismo evoca recuerdos de la era «mierda en un palo» de José Mourinho y Rafa Benítez.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0