El fracaso del Liverpool, Darwin Núñez, podría regresar por sorpresa a la Premier League tras perder su puesto en el Al-Hilal a favor de Karim Benzema

Según se informa, Núñez está considerando un sensacional regreso a la Premier League este verano tras una turbulenta etapa en la Liga Profesional Saudí. Tras su sonado fichaje por el Al-Hilal en agosto, con el que pretendía empezar de cero lejos del intenso escrutinio de los medios británicos, el jugador de 26 años se encuentra ahora en una encrucijada. Su etapa en Oriente Medio no le ha proporcionado la estabilidad a largo plazo que buscaba, lo que ha llevado a varios pesos pesados ingleses a volver a poner al delantero en su punto de mira.

Según ChronicleLive, el Chelsea se ha convertido en el principal candidato para fichar al delantero, ya que continúa su búsqueda exhaustiva de un referente fiable. Sin embargo, los Blues no son los únicos interesados: el Newcastle United y el Tottenham Hotspur también están interesados en traer de vuelta al delantero físico a las costas británicas. Los tres clubes ven a Núñez como una apuesta de alto riesgo cuyo ritmo natural podría florecer en un nuevo entorno táctico.

Para Núñez, este posible traspaso representa una oportunidad para reivindicarse profesionalmente. Tras una etapa llena de altibajos en Merseyside, donde se convirtió en objeto de debate, la perspectiva de una segunda oportunidad en la liga más vista del mundo resulta muy atractiva.