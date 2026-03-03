AFP
Traducido por
El exjugador del Chelsea Filipe Luis, destituido como entrenador del Flamengo tras supervisar la victoria por 8-0 en semifinales
Una salida despiadada en medio de una lluvia de goles
El Flamengo conmocionó el martes al mundo del fútbol brasileño al anunciar oficialmente la salida del entrenador Luis. La decisión fue toda una sorpresa, después de la aplastante victoria por 8-0 sobre Madureira en la vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca. Aunque el resultado aseguró un contundente triunfo por 11-0 en el global y una cita en la final contra su archirrival Fluminense, la directiva del club consideró necesario un cambio para hacer frente al supuesto descenso en el nivel de rendimiento.
El abrupto final del mandato de Luis pone punto y final a un capítulo importante para el Rubro-Negro. Tras incorporarse como jugador en 2019 y pasar a entrenar a las categorías inferiores en 2024, su ascenso al primer equipo fue recibido con gran entusiasmo. Sin embargo, el ambiente de presión del Maracaná resultó inhóspito para la leyenda del club, y la directiva actuó rápidamente para reorientar al equipo.
En un comunicado oficial, el club confirmó la salida del técnico de 38 años y de todo su cuerpo técnico. «El Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir de este martes (3), Filipe Luis dejará de estar al mando técnico del equipo profesional», declaró el club. «Junto a él, Ivan Palanco y Diogo Linhares también abandonan el club. El Flamengo agradece al exdeportista y entrenador Filipe Luis todo lo conseguido y compartido en este viaje».
- AFP
La cruda realidad de los gigantes sudamericanos
Luis deja su cargo con un currículum que muchos entrenadores veteranos envidiarían, tras haber dirigido 101 partidos con 64 victorias y solo 15 derrotas. Durante sus dominantes temporadas 2024 y 2025, acumuló una impresionante cosecha de títulos, entre ellos la Copa do Brasil, el Brasileirao y la prestigiosa CONMEBOL Libertadores. Un legado tan repleto de trofeos hace que el momento de su destitución sea notable, lo que pone de relieve la cultura del «ganar ahora», en la que ni siquiera los campeones continentales están a salvo.
Las grietas en la relación comenzaron a aparecer a principios de la temporada 2026, a pesar de la contundente victoria del fin de semana. Antes de la goleada al Madureira, el Flamengo ya había sufrido la decepción de perder la Supercopa ante el Corinthians y caer ante el Lanús en la Recopa CONMEBOL. Estos fracasos a la hora de conseguir títulos en los primeros meses del año crearon un ambiente tóxico que ni siquiera ocho goles en un solo partido pudieron disimular.
Durante la victoria por 8-0, se escuchó a parte de la afición del Flamengo corear «sinvergüenzas» a los jugadores, expresando su profundo descontento con la dirección general del equipo. Luis, siempre profesional, se negó a esconderse de las críticas durante su última rueda de prensa. Mantuvo el mismo carácter digno que una vez lo convirtió en el favorito de los aficionados en el campo, reconociendo el peso del escudo que representaba.
Una emotiva despedida en el Maracaná
Reflexionando sobre la creciente presión y su profunda conexión con el club, Luis pronunció un emotivo discurso final antes de que se hiciera pública la noticia de su despido. «Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor y mi afecto por el Flamengo siempre existirán. Y creo que, por parte de los aficionados, para mí también», admitió ante los periodistas.
El ex lateral izquierdo se mantuvo firme en su convicción de que los aficionados tienen todo el derecho a exigir la excelencia, incluso cuando los resultados parecen positivos en el marcador. «La presión momentánea tiene que existir; como jugador, estaba muy presionado y muy criticado, con razón, y eso me hizo mejor», explicó, mostrando la resiliencia que definió su carrera como jugador al más alto nivel en Europa.
Claramente emocionado al contemplar el final de su trayectoria en Río de Janeiro, Luis recordó con inmenso orgullo sus siete años de vinculación con la institución. Fue transparente sobre el impacto que el club tuvo en su vida personal y profesional, negándose a amargarse por el escrutinio al que se enfrentó durante el difícil comienzo del nuevo año.
Luis concluyó su última rueda de prensa reafirmando su vínculo con la afición del Rubro-Negro, independientemente de la decisión final de la directiva de tomar un rumbo diferente. «No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida», afirmó.
- Getty Images Sport
La búsqueda de un sucesor y una final de derbi
Ahora toda la atención se centra en el puesto vacante de entrenador, y ESPN informa de que la directiva del Flamengo ha identificado a Leonardo Jardim como el principal candidato. El entrenador portugués es actualmente agente libre y se cree que las negociaciones se encuentran en una fase avanzada, ya que, según se informa, los representantes de Jardim llegaron a Río el martes para ultimar el contrato.
El reto inmediato para el equipo es bloquear el ruido y centrarse en los títulos que están en juego. El Flamengo se enfrentará al Fluminense este domingo en una final de derbi de alto riesgo que marcará la pauta para el resto del año. Los jugadores deben adaptarse ahora a una nueva filosofía de la noche a la mañana, mientras lidian con una afición que sigue siendo exigente a pesar de sus recientes hazañas goleadoras.
Anuncios