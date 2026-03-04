El exentrenador del Tottenham Thomas Frank, entre los candidatos para hacerse cargo del rival londinense al final de la temporada

Según The Sun, el Palace ha identificado a Frank como el principal candidato para suceder a Glasner al final de la actual campaña. Los Eagles están empezando a planificar una nueva era tras el acuerdo mutuo de que Glasner dejará su puesto de entrenador este verano. Aunque la búsqueda de un sucesor se ha intensificado en las últimas semanas, la prioridad inmediata para los londinenses del sur sigue siendo la permanencia en la Premier League.

El Palace y Glasner simplemente están gestionando la situación por ahora, y el club está decidido a seguir con él hasta el final de la temporada antes de nombrar a un nuevo entrenador permanente. Este acuerdo permite a la directiva llevar a cabo un proceso de selección exhaustivo mientras Glasner dirige al equipo en una temporada difícil para los ganadores de la FA Cup. Actualmente, el Palace ocupa el puesto 14 con 35 puntos, manteniendo una ventaja de 10 puntos sobre la zona de descenso.