El exentrenador del Tottenham se disculpa por sus duras críticas a Benjamin Sesko tras la racha goleadora del delantero del Manchester United

Sherwood, que ganó la Premier League como jugador del Blackburn y entrenó al Tottenham en la temporada 2013-14, se ha disculpado públicamente con Sesko, admitiendo que el reciente resurgimiento del esloveno ha «demostrado que estaba equivocado». En el podcast No Tippy Tappy Football, deBOYLE Sports yFooty Accumulators, admitió que su anterior valoración del jugador de 22 años había sido demasiado dura. El exentrenador, ahora comentarista, había criticado anteriormente el rendimiento de Sesko durante los turbulentos últimos meses del club bajo la dirección de Ruben Amorim, llegando incluso a insinuar que el delantero «no debería volver a vestir la camiseta del Manchester United».

Las críticas iniciales culminaron con el empate 2-2 contra el Burnley en enero, cuando Sherwood pidió que Sesko fuera sustituido en el descanso, antes de que el esloveno marcara dos goles en la segunda parte. Sesko tuvo dificultades para adaptarse a las exigencias físicas del fútbol inglés tras su sonada salida del RB Leipzig. Sin embargo, el panorama en Old Trafford ha cambiado drásticamente desde la llegada de Carrick, que ha integrado con éxito al delantero en un sistema que aprovecha sus inmensas cualidades físicas y su velocidad.