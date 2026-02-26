Getty Images
Traducido por
El exdelantero del West Ham Michail Antonio está a punto de completar un traspaso sorpresa tras sufrir un accidente de tráfico casi mortal
Antonio listo para volver a la acción
Antonio fue liberado por el West Ham el verano pasado tras expirar su contrato con el club. El delantero disputó 323 partidos con el West Ham, en los que marcó 83 goles, pero no volvió a jugar con el primer equipo tras sufrir un terrible accidente de coche que le provocó múltiples fracturas en las piernas. Antonio jugó con el equipo sub-21 del club, marcando dos goles en su primer partido tras su regreso, y también jugó con Jamaica en la Copa Oro de la Concacaf celebrada en junio. El delantero regresó entonces a Inglaterra y desde entonces ha estado entrenando con los equipos de la Championship Leicester y Charlton. El jugador de 35 años incluso mantuvo conversaciones sobre un posible fichaje por el Charlton, pero ahora ha decidido que su futuro está en otro lugar.
- Getty Images Sport
Antonio se dirige a Catar
Según BBC Sport, Antonio está a punto de firmar un contrato a corto plazo con el Al-Sailiya, club de la Liga de Estrellas de Catar. El delantero firmará un contrato a corto plazo que se extenderá hasta el final de la temporada. Al-Sailiya solo le quedan seis partidos por jugar en la actual campaña y ocupa el noveno puesto en la tabla. Se espera que la confirmación oficial del traspaso se produzca en los próximos días, ya que Antonio se embarca en un nuevo reto en Oriente Medio.
Por qué el Leicester no fichó a Antonio
A principios de año se rumoreaba que Antonio ficharía por el Leicester, pero el acuerdo no llegó a concretarse. El entonces entrenador, Marti Cifuentes, explicó a BBC Sport Leicester el motivo: «Michail sufrió un contratiempo durante el entrenamiento. Es una lesión leve. Es una pena. Probablemente eso signifique que no podremos continuar con el proceso que habíamos iniciado. El mercado está abierto. Vamos a intentar ver qué otras opciones hay disponibles».
Desde entonces, Cifuentes ha sido despedido y sustituido por Gary Rowett. Los Foxes también han sido sancionados con seis puntos por incumplimientos financieros y se encuentran en la zona de descenso.
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
El regreso de Antonio a la competición se producirá 14 meses después de su accidente de coche. Anteriormente declaró a la BBC que siente que se le ha dado «otra oportunidad en la vida» después de haber estado «a punto de morir». El delantero ha estado entrenando con el Leicester y el Charlton en los últimos meses, por lo que espera poder causar impacto en Catar tras completar su fichaje por el Al-Sailiya.
Anuncios