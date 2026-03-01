El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, envía un mensaje contundente sobre Rodrygo en medio de los rumores sobre su salida en verano

Arbeloa se apresuró a desmentir cualquier sugerencia de que la antigua estrella del Santos sea prescindible en el Bernabéu, especialmente cuando, según se informa, varios gigantes de la Premier League están interesados en ficharlo antes de la ventana de verano. La apasionada defensa se produce en un momento en el que Rodrygo sigue viendo cómo se cuestiona su futuro a largo plazo en el Real Madrid, con rumores de salida que, como era de esperar, surgen durante cada periodo de fichajes.

Sin embargo, el delantero brasileño insiste en que no le afectan en absoluto los constantes rumores. «Estoy acostumbrado; todos los años dicen que me voy», reveló Rodrygo al hablar de las incesantes especulaciones a lo largo de 2025. «Durante el mercado de fichajes, cada semana estaba en un equipo diferente. Incluso bromeaba con mis padres y amigos: "Mirad, hoy estoy en este, mañana en aquel". Cada semana estaba en un equipo diferente, pero, como he dicho, estaba muy tranquilo mentalmente y no me afectaba en absoluto. Seguiré dándolo todo cada día que vista esta camiseta».