El entrenador del Leeds, Daniel Farke, fue expulsado y se alejó del árbitro al final del partido tras la derrota ante el Manchester City
El Manchester City se lleva los tres puntos.
Antoine Semenyo, fichado en enero, volvió a ser el héroe del City al marcar el único gol del partido. Estos tres puntos fueron vitales para los hombres de Pep Guardiola, que acortaron la distancia con el líder de la liga, el Arsenal, a solo dos puntos, sin poder contar con Erling Haaland.
Con el goleador noruego lesionado y sin poder viajar a Yorkshire, Omar Marmoush y Semenyo fueron los encargados de hacer daño. Este último volvió a amortizar parte del elevado precio que pagó el City para traerlo al noroeste de Inglaterra, al internarse en el área pequeña y convertir un centro raso de Rayan Ait-Nouri con un remate al estilo Haaland.
El Arsenal esperaba que los hombres de Guardiola tropezaran en un campo notoriamente difícil de visitar bajo los focos. Los Gunners podrían volver a situarse con cinco puntos de ventaja en la cima de la tabla el domingo, cuando reciban al Chelsea en el Emirates, pero habrán jugado un partido más que el City.
Arrepentimiento en Elland Road
El reñido encuentro provocó tensiones y el entrenador del Leeds se mostró descontento con un par de decisiones tomadas por Bankes. Con el Leeds presionando para empatar en los últimos minutos del partido, Farke se sentía cada vez más frustrado con cada segundo que pasaba, mientras el City ganaba un tiempo precioso con una serie de astutas tácticas. Cuando el árbitro pitó el final, Farke se sintió agraviado, ya que esperaba que se jugara un poco más de tiempo al final del partido, y entró furioso en el campo.
También hubo protestas porque se debería haber pitado un penalti a favor de los locales cuando el balón tocó el brazo de Matheus Nunes dentro del área. Parecía que el árbitro asistente de vídeo podría haber señalado un posible penalti a favor del Leeds, pero las protestas fueron desestimadas y se mantuvo la decisión original de Bankes.
Rayan Cherki también tuvo suerte de escapar del castigo cuando pisó con los tacos la espinilla de Ilia Gruev. El francés, que buscaba un contraataque rápido, le quitó el balón al centrocampista sentado en el suelo, pero luego pisó a Gruev mientras avanzaba. Probablemente fue una acción accidental, pero Farke pudo sentirse indignado porque a su equipo no se le concedió la ventaja.
Riemer reacciona ante la tarjeta roja a Farke.
Tras el partido, el asistente de Farke, Eddie Riemer, explicó que el entrenador del Leeds estaba descontento con varias cuestiones.
«Creo que solo tuve una breve charla con él [Farke]. Hubo incidentes y una evidente pérdida de tiempo», declaró Riemer, según YahooSports. «Creemos que podría haber pitado varios córners. Les sacaron varias tarjetas amarillas. Corrió hacia el campo preguntando "¿Por qué?" y por eso le expulsaron, pero quizá fue por agresividad o por su actitud severa. Rara vez le expulsan. La primera vez fue por celebrar en exceso cuando ascendimos. Esta es la segunda y creo que es muy severo».
Sobre el rendimiento, Riemer añadió: «Hicimos un gran esfuerzo y les presionamos hasta el final. Un rendimiento increíble. Intentaremos recuperarnos bien y estar ahí contra el Sunderland el martes.
Deberíamos haber marcado un gol y, cuando se acerca el descanso, encajas un gol en el peor momento posible. Estoy muy orgulloso de los chicos por haber hecho un esfuerzo tan grande».
Presión sobre el Arsenal
El Arsenal tiene la presión de responder a la agotadora actuación del City con una victoria propia. Los Gunners estarán decididos a infligir la tercera derrota de la temporada al Chelsea, tras haberle ganado dos veces a su rival londinense en la Carabao Cup.
