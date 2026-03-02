El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, da su veredicto sobre la inestable actuación de Robert Sánchez contra el Arsenal y revela si Pedro Neto se ha disculpado por su absurda tarjeta roja

La derrota se vio agravada por un momento de locura de Pedro Neto, que recibió una tarjeta roja por dos amonestaciones rápidas, incluida una por protestar. La expulsión provocó una fuerte reacción por parte de los comentaristas, y el exdelantero del Chelsea Chris Sutton tildó al extremo de «idiota» por defraudar a sus compañeros. Sin embargo, Rosenior reveló que el exjugador del Wolverhampton ya ha tomado medidas para enmendar su error en el vestuario, mientras el club intenta superar su novena expulsión de la temporada.

Rosenior explicó las consecuencias internas de la tarjeta roja: «Hay que mejorar. Mi trabajo es crear una cultura de responsabilidad. Si cometes un error, tienes que reconocerlo para asegurarte de que no vuelva a ocurrir. Necesitas que tus compañeros te ayuden, pero al final depende de ti mismo. Pedro se ha disculpado ante el grupo. Ahora necesito ver una mejora en el comportamiento. No se trata solo de Pedro. Enzo [Fernández] es un líder destacado. Es algo que hay que mejorar. Somos uno de los equipos más jóvenes de Europa. A veces hay que pasar por ciertas experiencias para mejorar. No quiero que sea una experiencia de aprendizaje en la que no logremos lo que queremos conseguir».