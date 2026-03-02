Getty/GOAL
El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, da su veredicto sobre la inestable actuación de Robert Sánchez contra el Arsenal y revela si Pedro Neto se ha disculpado por su absurda tarjeta roja
Rosenior apoya a Sánchez
En declaraciones realizadas en Cobham antes del partido de mitad de semana contra el Aston Villa, Rosenior abordó las críticas dirigidas a su portero tras la derrota en el derbi londinense. Afirmó: «Creo que cada jugador contribuye al panorama general y a la funcionalidad del equipo. Así que sí, en los primeros minutos tuvimos algunos momentos de nerviosismo. El hecho de que jugáramos desde atrás afectó a su presión y nos dio espacio en las zonas en las que queríamos tenerlo. Creo que eso está claro. Por eso no quiero señalar a ningún jugador y decir lo que puede o no puede mejorar. Se trata de la funcionalidad del equipo. No creo que nadie pueda decir, salvo por los dos goles a balón parado, que mi equipo no funcionó bien en el partido. Por cierto, el líder de la liga, el primero de la Champions League. Funcionamos muy bien durante gran parte del partido. La razón por la que perdimos el partido fue que no aprovechamos los momentos. No tiene nada que ver con la formación de Rob, ni con la forma en que jugamos. Tenemos que gestionar esos momentos para ganar los partidos de fútbol».
La locura de la tarjeta roja a Neto
La derrota se vio agravada por un momento de locura de Pedro Neto, que recibió una tarjeta roja por dos amonestaciones rápidas, incluida una por protestar. La expulsión provocó una fuerte reacción por parte de los comentaristas, y el exdelantero del Chelsea Chris Sutton tildó al extremo de «idiota» por defraudar a sus compañeros. Sin embargo, Rosenior reveló que el exjugador del Wolverhampton ya ha tomado medidas para enmendar su error en el vestuario, mientras el club intenta superar su novena expulsión de la temporada.
Rosenior explicó las consecuencias internas de la tarjeta roja: «Hay que mejorar. Mi trabajo es crear una cultura de responsabilidad. Si cometes un error, tienes que reconocerlo para asegurarte de que no vuelva a ocurrir. Necesitas que tus compañeros te ayuden, pero al final depende de ti mismo. Pedro se ha disculpado ante el grupo. Ahora necesito ver una mejora en el comportamiento. No se trata solo de Pedro. Enzo [Fernández] es un líder destacado. Es algo que hay que mejorar. Somos uno de los equipos más jóvenes de Europa. A veces hay que pasar por ciertas experiencias para mejorar. No quiero que sea una experiencia de aprendizaje en la que no logremos lo que queremos conseguir».
Solucionar los problemas disciplinarios «profundos»
El historial disciplinario del Chelsea se ha convertido en un tema muy comentado en la Premier League, ya que el club acumula tarjetas a un ritmo alarmante. Rosenior admitió que está buscando una causa «profunda» para la falta de concentración del equipo en los momentos de alta presión. Advirtió a su plantilla que las futuras selecciones del equipo podrían verse muy influidas por la capacidad de los jugadores para permanecer en el campo, ya que los Blues no pueden permitirse seguir jugando con diez hombres si quieren subir en la tabla.
El entrenador añadió: «Esto demuestra el valor de no recibir tarjetas rojas. Nuestro porcentaje de posibilidades de ganar se dispara. Reaccionar ante los contratiempos, a veces es perder el balón, a veces es que el árbitro tome una decisión con la que no estás de acuerdo. Eliges a los jugadores que están mostrando esa mejora. No puedo permitirme pasar una temporada en la que haya una tarjeta roja cada dos o tres partidos. Tengo que hacer mi selección del equipo basándome en eso».
El reto del Aston Villa nos espera.
El Chelsea se enfrenta ahora a un rápido cambio de rumbo, ya que se prepara para visitar al Aston Villa, que busca recuperarse de sus recientes reveses. El equipo de Unai Emery ha sido muy preciso frente a la portería, y Rosenior es plenamente consciente de la amenaza que supone para la defensa del Chelsea, que últimamente se ha mostrado vulnerable en las jugadas a balón parado. Dada la reputación del Villa por su poderío ofensivo, los Blues necesitarán una actuación impecable de Sánchez y su zaga para asegurar el resultado.
Al plantear el reto que tienen por delante, Rosenior concluyó: «La razón por la que el Villa marca grandes goles es porque tiene grandes jugadores ofensivos. Será un partido muy difícil. Son muy precisos en cuanto a los goles esperados que crean. Van a reaccionar tras su último resultado, así que nos prepararemos para un partido muy difícil».
