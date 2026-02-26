El Como de Cesc Fábregas juega «el mejor fútbol», mientras Thierry Henry critica al entrenador del Inter, Christian Chivu, por la eliminación de la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt

Las aspiraciones europeas del Inter quedaron en ruinas tras una devastadora e imprevista eliminación de la Liga de Campeones a manos del equipo noruego Bodo/Glimt, que se impuso por 2-1 en Italia y pasó a la siguiente ronda con una ventaja global de 5-2. Este fracaso provocó una dura valoración por parte de la leyenda del Arsenal Henry en CBS Sports Golazo, donde criticó sin tapujos la situación actual del Nerazzurri bajo la dirección de Christian Chivu. En un giro sorprendente que pone de relieve la dinámica cambiante del fútbol italiano, Henry afirmó con audacia que el fútbol más atractivo e innovador ya no se encuentra en el histórico San Siro, sino en el ambicioso Como, liderado por el visionario Fábregas.

Henry destacó que, aunque el Inter pueda estar cómodamente en lo más alto de la Serie A, su dominio parece casi accidental. «El Inter es el primero en Italia casi por defecto», afirmó. «Llevamos mucho tiempo hablando de ello. El equipo que actualmente juega el mejor fútbol en Italia es el Como. Podemos discutir los presupuestos y la calidad de las plantillas, pero esta es la situación actual. Ya me preguntasteis la semana pasada cuál es la situación de los equipos italianos y, por desgracia, la situación es clara.

El Bodo/Glimt es un buen equipo, sin duda. Pero el Inter perdió a su entrenador y empezar de cero con uno nuevo no es fácil. No se trata de un ataque a Chivu: la pregunta era si habría críticas. Sí, en la Liga de Campeones, sí. Menos en la liga, porque tienen una ventaja significativa».