Getty Images Sport
Traducido por
El Chelsea presenta una oferta sorpresa de 43 millones de libras por el jugador del Barcelona que no ha rendido lo esperado
El Chelsea se fija en «Tigrinho» en una operación de 50 millones de euros.
Según Mundo Deportivo, los Blues han identificado al hombre apodado «Tigrinho» como objetivo principal para la próxima ventana de fichajes de verano. Se entiende que el Chelsea ya ha formalizado su interés con una propuesta por valor de aproximadamente 43 millones de libras (58 millones de dólares). Aunque la etapa del delantero en La Liga se consideró en gran medida un fracaso, su reciente rendimiento en su país natal ha reavivado la confianza en que puede triunfar al más alto nivel en el fútbol europeo.
- AFP
El Barcelona se prepara para una ganancia inesperada
La noticia del interés del Chelsea será música para los oídos de los contables del Barcelona. El gigante catalán vendió a Roque al Palmeiras en febrero de 2025 por un precio fijo de 25,5 millones de euros más 5 millones en variables. Sin embargo, un elemento crucial del acuerdo fue una cláusula de reventa del 20 %. Si el interés del Chelsea se traduce en un traspaso millonario, el Barça recuperaría una parte significativa de su inversión inicial.
Sin embargo, hay un detalle contractual específico en relación con ese porcentaje de reventa. Según algunas informaciones, si el Palmeiras vende al delantero por menos de 40 millones de euros, la participación del Barcelona se reduciría al 10 %. Dado que la oferta inicial del Chelsea ya se sitúa en los 50 millones de euros, el Blaugrana está actualmente en camino de obtener el 20 % completo.
El Palmeiras aguanta para conseguir más
A pesar del atractivo de una ganancia enorme, Palmeiras está jugando duro con su estrella. BolaVip sugiere que la salida de Roque es posible si llega una propuesta interesante, pero la valoración actual del Chelsea aún no ha cumplido con las expectativas del club brasileño. Las figuras clave del Allianz Parque consideran que la oferta inicial de 50 millones de euros es insuficiente para desprenderse de un jugador que se ha convertido en pieza clave de sus planes ofensivos.
Roque ha mostrado un gran estado de forma desde su regreso a Brasil, demostrando que sus dificultades en España pueden haber sido una cuestión de circunstancias más que de falta de calidad. El joven delantero ya ha marcado cinco goles y ha dado una asistencia en 13 partidos durante la actual campaña.
- Getty Images Sport
Una segunda oportunidad en Europa
Para Roque, fichar por el Stamford Bridge representaría una oportunidad de redimirse en el gran escenario. El sueño del jugador de 21 años de fichar por el Barcelona se convirtió en una pesadilla, ya que le costó mucho tiempo ganarse minutos, pero su regreso al Palmeiras le ha permitido volver a brillar. La posibilidad de liderar la delantera de un gigante de la Premier League le daría la oportunidad de acallar a sus críticos.
Mientras continúan las negociaciones, todas las miradas estarán puestas en si el Chelsea está dispuesto a aumentar su oferta para satisfacer las demandas del Palmeiras. Con el Barcelona observando de cerca desde la barrera, el acuerdo representa una compleja red de intereses financieros y ambición deportiva. Si el traspaso se lleva a cabo, completaría un notable cambio de rumbo para un jugador que muchos daban por perdido hace solo doce meses.
Anuncios