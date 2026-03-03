Getty Images Sport
El centrocampista del Manchester United está listo para seguir a Casemiro fuera del club en medio del interés de la Serie A por su fichaje
La etapa de Ugarte en el United podría haber llegado a su fin.
A pesar de haber llegado hace solo dos años procedente del París Saint-Germain en un fichaje por valor de 50,7 millones de libras, Ugarte corre el riesgo de convertirse en la última víctima de una nueva era despiadada bajo la jerarquía deportiva de INEOS.
Aunque el jugador de 24 años fue fichado inicialmente para aportar solidez y tenacidad, le ha costado imponerse de forma consistente en la Premier League, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre un futuro lejos de la máxima categoría del fútbol inglés. Con el interés ya creciente del extranjero, parece que el exjugador del Sporting CP no tendrá falta de pretendientes si el United da luz verde a su venta este verano.
El experto en fichajes Fabrizio Romano ha confirmado en su canal de YouTube que el proceso para un posible traspaso ya está en marcha, y que Italia se perfila como el principal destino para Ugarte.
La jerarquía del United prioriza el equilibrio de la plantilla
La posible salida de Ugarte es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, ya que el United busca deshacerse de cinco estrellas importantes para generar fondos y reducir la masa salarial. Según se informa, el club ya ha decidido explorar oportunidades de venta para Andre Onana una vez que concluya su cesión al Trabzonspor, mientras que Rasmus Hojlund está a punto de cerrar su traspaso definitivo al Nápoles por 44 millones de euros. Con Casemiro y Jadon Sancho también previstos para marcharse como agentes libres, el valor colectivo del talento que abandona Old Trafford está alcanzando niveles astronómicos, lo que indica un cambio importante en la estrategia del club bajo el nuevo liderazgo.
La magnitud del éxodo pone de relieve el cambio de filosofía del club, donde los que antes eran «intocables» ahora se evalúan en función de su idoneidad a largo plazo para el proyecto. Al prescindir simultáneamente de Ugarte y Casemiro, el United puede allanar el camino para un centro del campo completamente renovado.
Con la salida del veterano brasileño y el enérgico uruguayo, el equipo de fichajes de Carrington ya ha elaborado una lista de posibles sustitutos para reforzar el centro del campo. Según se informa, el United gastará mucho dinero en varios fichajes nuevos, con Carlos Baleba, Adam Wharton y Elliot Anderson como tres posibles objetivos.
Interés de los equipos italianos
Romano ha declarado: «Casemiro se marcha gratis, pero en torno a Ugarte ya hay cierto movimiento por parte de algunos clubes interesados. Hay clubes en Italia que están considerando la posibilidad de fichar a Ugarte, por lo que hay interés por parte de Italia. En el mercado de enero, el Galatasaray se mostró interesado, pero luego no hubo nada concreto, nada realmente avanzado, por lo que todas las partes decidieron no seguir adelante».
El periodista concluyó reiterando que el propio jugador está ahora abierto a la idea de un nuevo comienzo tras un periodo difícil en Manchester. «Ugarte podría evaluar sus opciones en verano y acabar dejando el Manchester United», afirmó.
Reconstruyendo el núcleo de los Red Devils
La búsqueda de nuevos objetivos no estará exenta de competencia, especialmente con el Manchester City acechando en la carrera por Anderson, pero el United sigue decidido a fichar a los jugadores necesarios para implementar un estilo de juego más cohesionado. El verano que se avecina promete ser uno de los más transformadores en la historia reciente del club, ya que busca finalmente acertar en el fichaje de su mediocampo.
Antes de que se apruebe ningún fichaje, Ugarte sigue formando parte de la plantilla del primer equipo y es probable que sea convocado para ayudar al United en la recta final de la temporada. El próximo partido del United en la Premier League será contra el Newcastle en St. James Park, donde Ugarte volverá a esperar tener minutos de juego.
