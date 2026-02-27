El Borussia Dortmund rechazó «una gran cantidad de dinero» por Serhou Guirassy, según ha revelado su agente, dejando clara la postura del equipo de la Bundesliga sobre el futuro del «goleador garantizado»

El internacional guineano de 29 años, que ha sido el eje fundamental de la línea de ataque de los amarillos y negros desde su llegada, se convirtió en el objetivo principal de una intensa persecución. Un acaudalado pretendiente anónimo intentó agresivamente sacarlo del Signal Iduna Park en plena campaña.

En el fútbol moderno, estas lucrativas ofertas a mitad de temporada son increíblemente difíciles de rechazar y a menudo ponen a prueba la determinación de los clubes. Sin embargo, el gigante de la Bundesliga dejó muy claro que sus ambiciones deportivas y su deseo de triunfar en el terreno de juego superaban con creces cualquier ganancia económica inmediata. Al rechazar de forma rápida y decisiva este posible fichaje estrella, el Dortmund envió una clara señal al resto de Europa sobre sus prioridades competitivas inmediatas.