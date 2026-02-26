El Benfica emite un comunicado sobre Gianluca Prestianni tras las informaciones El extremo del Benfica admitió haber proferido un insulto racista hacia Vinicius Jr., del Real Madrid

El club portugués, según Sky Sports, ha desmentido las informaciones que apuntaban a que Prestianni había dicho a sus compañeros de equipo que había proferido un insulto racista contra Vinicius en el partido de ida de la eliminatoria.

En su comunicado se lee: «El Sport Lisboa e Benfica niega categóricamente que el jugador Prestianni haya comunicado a la plantilla o a la estructura del club que haya proferido un insulto racista al jugador Vinicius Jr, del Real Madrid.

Como ya se ha hecho público, el jugador se disculpó ante sus compañeros por el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, lamentando la dimensión y las consecuencias del mismo y asegurando a todos, como ha hecho desde el primer momento, que no es racista».

Prestianni fue visto cubriéndose la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinicius durante el partido de ida de la semana pasada. El internacional brasileño alertó rápidamente al árbitro François Letexier, quien inició el protocolo antirracismo, lo que provocó un retraso de diez minutos antes de que se reanudara el partido. El Benfica ha respaldado a Prestianni, quien ha mantenido que Vinicius entendió mal lo que dijo, mientras que el entrenador José Mourinho afirmó después del partido que el club portugués no podía ser racista porque la leyenda del club Eusebio era negro. Sus comentarios fueron ampliamente criticados por figuras de todo el fútbol europeo.