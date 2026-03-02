El Bayern de Múnich se fija en un joven jugador del Benfica, ya que la oferta por el lateral del Feyenoord resulta demasiado cara

El interés por Banjaqui llega en un momento en el que el fichaje de Givairo Read, del Feyenoord, por parte del Bayern está encontrando importantes obstáculos. Aunque el club mantuvo conversaciones concretas con los representantes de Read, el acuerdo se ha complicado cada vez más. Sky informa de que, aunque las conversaciones con el entorno de Read son cada vez más concretas, el holandés parece propenso a las lesiones y el acuerdo se está volviendo bastante caro debido al interés que despierta.

Este aumento del coste y el reciente historial físico de Read han obligado al equipo de fichajes del Bayern a ampliar sus horizontes. Aunque la estrella del Feyenoord sigue siendo una prioridad, el club no está dispuesto a pagar de más ni a asumir riesgos excesivos por un jugador cuya disponibilidad ha sido irregular. Este giro estratégico ha abierto la puerta a Banjaqui, que representa un tipo de inversión diferente, centrada en el desarrollo a largo plazo y en un gran potencial físico.