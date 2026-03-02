AFP
El Bayern de Múnich se fija en un joven jugador del Benfica, ya que la oferta por el lateral del Feyenoord resulta demasiado cara
El Bayern de Múnich tiene en el punto de mira al joven prodigio del Benfica.
Según Sky Sport, el gigante bávaro ha añadido al joven Daniel Banjaqui, del Benfica, a su lista de candidatos. El jugador de 17 años, que actualmente tiene contrato con el equipo portugués hasta 2027, se ha convertido en un serio candidato para el campeón récord. Banjaqui ha llamado la atención con sus actuaciones en el segundo equipo del Benfica, ganándose la reputación de ser uno de los laterales jóvenes más prometedores de Europa. Su perfil se ajusta perfectamente a los requisitos modernos de un lateral de primer nivel.
Los obstáculos financieros del objetivo principal
El interés por Banjaqui llega en un momento en el que el fichaje de Givairo Read, del Feyenoord, por parte del Bayern está encontrando importantes obstáculos. Aunque el club mantuvo conversaciones concretas con los representantes de Read, el acuerdo se ha complicado cada vez más. Sky informa de que, aunque las conversaciones con el entorno de Read son cada vez más concretas, el holandés parece propenso a las lesiones y el acuerdo se está volviendo bastante caro debido al interés que despierta.
Este aumento del coste y el reciente historial físico de Read han obligado al equipo de fichajes del Bayern a ampliar sus horizontes. Aunque la estrella del Feyenoord sigue siendo una prioridad, el club no está dispuesto a pagar de más ni a asumir riesgos excesivos por un jugador cuya disponibilidad ha sido irregular. Este giro estratégico ha abierto la puerta a Banjaqui, que representa un tipo de inversión diferente, centrada en el desarrollo a largo plazo y en un gran potencial físico.
Lo que Daniel Banjaqui aporta a Bavaria
Banjaqui está considerado como uno de los laterales derechos más prometedores de Portugal, ya que posee una combinación de cualidades que lo convierten en un jugador muy prometedor. Su juego se caracteriza por una velocidad y una robustez física extraordinarias, que le permiten cubrir eficazmente todo el flanco derecho. Los analistas también han destacado su «marcado instinto ofensivo», una cualidad muy valorada por el cuerpo técnico del Bayern, que a menudo recurre a sus laterales para aportar amplitud y empuje ofensivo.
Si el Bayern decidiera fichar al joven, adquiriría un jugador capaz de crecer en su puesto durante más de una década. La trayectoria reciente del club en la integración de jóvenes talentos sugiere que Banjaqui tendría un camino claro hacia el primer equipo. Sin embargo, la decisión de prescindir por completo de Read aún no es definitiva, ya que el club sigue sopesando el impacto inmediato del holandés frente al potencial de la joven promesa del Benfica.
El factor Konrad Laimer
La búsqueda de seguridad defensiva también está intrínsecamente ligada al futuro de Konrad Laimer. El internacional austriaco de 28 años tiene contrato hasta 2027, pero las negociaciones para renovarlo se encuentran en un punto muerto. Se entiende que el club desea renovar el contrato del austriaco, pero las negociaciones se han estancado debido a las exigencias salariales.
Si Laimer decide que su futuro está en otro lugar, el perfil del jugador que fiche el Bayern este verano cambiaría radicalmente. Por ahora, el equipo de fichajes permanece alerta, siguiendo de cerca a Banjaqui mientras se prepara para múltiples eventualidades en la próxima ventana de fichajes de verano.
