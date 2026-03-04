Getty Images Sport
El Bayern de Múnich planea fichar a Victor Osimhen ante la incertidumbre sobre el contrato de Harry Kane
Kompany identifica al sucesor de Kane
Según FootMercato, el Bayern está sopesando un fichaje sensacional para Osimhen. Al parecer, el entrenador Kompany ha seguido al exdelantero del Lille desde los inicios de su carrera en el Charleroi. A pesar del dominio continuado de Kane como máximo goleador del Bayern, con 45 goles en 37 partidos en todas las competiciones esta temporada, el club se está centrando en el futuro por si acaso acaba marchándose antes de lo esperado, ya que su contrato actual expira en 2027. El Bayern ve a Osimhen como el sucesor ideal a largo plazo para liderar su delantera en los próximos años.
El Galatasaray se preparó para la lucha.
Conseguir el fichaje de Osimhen no será nada fácil para el gigante alemán. El Galatasaray, que el verano pasado convirtió su cesión inicial en un traspaso definitivo por 75 millones de euros, tiene al delantero atado con un contrato a largo plazo hasta junio de 2029. El equipo turco está comprensiblemente encantado con su inversión y no ha expresado ningún deseo de desprenderse de su talismán. Sin embargo, el atractivo de la Bundesliga y la talla del Bayern podrían cambiar la dinámica de las negociaciones, incluso si el club de Estambul intenta resistirse para obtener un rendimiento masivo de su fichaje récord.
El PSG y Arabia Saudí quedan fuera de la carrera
Mientras que el Bayern intensifica su interés, otros antiguos pretendientes parecen haber perdido interés. Según se informa, el París Saint-Germain ha cerrado la puerta a un posible fichaje. El campeón francés se ve disuadido por una valoración prevista de 150 millones de euros y los requisitos salariales anuales de Osimhen, que ascienden a 20 millones de euros. Además, según se informa, el entrenador del PSG, Luis Enrique, no está convencido de que el perfil del nigeriano se ajuste a su sistema táctico. Mientras tanto, a pesar del interés persistente de la Liga Profesional Saudí, el propio jugador ha dado prioridad a quedarse en Europa para seguir compitiendo al más alto nivel.
Por qué Osimhen tiene tanta demanda
En el panorama futbolístico actual, en el que los delanteros tradicionales son una rareza, Osimhen sigue siendo una de las pocas fuentes garantizadas de goles. Su capacidad para marcar en el último tercio del campo con una regularidad metronómica durante los últimos siete años lo ha convertido en un activo único. La «seria» reflexión del Bayern sobre este posible traspaso indica un cambio de estrategia, ya que buscan mantener su dominio nacional y europeo. Queda por ver si el Galatasaray podrá resistir una oferta formal, pero la narrativa de la próxima ventana de fichajes ya se está escribiendo con Osimhen como protagonista absoluto del drama.
