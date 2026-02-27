AFP
¡El Barcelona toma una decisión sobre Marcus Rashford! El club de LaLiga finalmente se pronuncia sobre el fichaje del jugador cedido por el Manchester United
Se revelan los detalles del acuerdo con Rashford
Rashford ha brillado bajo las órdenes de Hansi Flick esta temporada, tras marcar cuatro goles y dar seis asistencias para el gigante español, mientras el Barcelona busca defender su título de La Liga. Sin embargo, el Blaugrana se había estado planteando si mantener a Rashford más allá de su periodo de cesión, que expira el 30 de junio.
La publicación española Mundo Deportivo informa ahora de que el Barcelona está dispuesto a hacer permanente el fichaje de Rashford y a pagar 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas) para retener los servicios del delantero. La cantidad se pagaría en tres plazos anuales de 10 millones de euros, mientras que las condiciones personales no supondrían un problema para el jugador de 28 años.
El Barcelona aún no ha recibido la aprobación definitiva para el traspaso, y hay dudas sobre la duración del contrato que se ofrecería a Rashford y sobre si su salario se ajustaría a la normativa financiera de La Liga. Sin embargo, parece que hay voluntad de cerrar el acuerdo, ya que Rashford está contento en Barcelona y el club está satisfecho con el impacto del jugador en España.
El Barça podría obtener rápidos beneficios con Rashford.
Por el contrario, el Barcelona podría optar por fichar a Rashford de forma permanente y volver a poner al delantero en el mercado de inmediato para sacar provecho del alto valor de mercado de los jugadores ingleses en la Premier League y obtener una importante ganancia inesperada.
«Fue una cesión porque no podían pagarlo, pero por 30 millones de libras pensaron que, si cumplía con las expectativas, lo pagarían», ha revelado el experto en fútbol español Guillem Balague. «Esperaban que la situación financiera no les obligara a negociar eso.
Pero [el director deportivo del Barcelona] Deco habló con gente del Aston Villa y del Manchester United, y se sorprendieron de que el Manchester United lo dejara marchar y de que el precio fuera solo de 30 millones de libras a los 27 años. Así que vieron que era una oportunidad en el mercado.
Había dos posibilidades: si les gustaba y lo hacía bien, lo compraban. Pero podían comprarlo de todos modos y venderlo en la Premier League, porque obviamente allí tiene un gran mercado. Pero su idea siempre fue quedarse. El club no había decidido hasta hace poco qué hacer».
El candidato presidencial quiere utilizar la academia.
El candidato a la presidencia del Barcelona, Xavier Vilajoana, ha puesto en duda el futuro de Rashford en el club y ha sugerido que el club debería fijarse en la cantera en lugar de gastar mucho dinero en el delantero.
«Soy de los que creen que siempre hay que mirar primero dentro de la casa, como siempre he dicho, y luego mirar fuera en función de las características de los jugadores que tienes», dijo Vilajoana.
«Por ejemplo, quiero poner el ejemplo de Jan Virgili, que actualmente juega en el Mallorca. Es un gran extremo. Quizás consideraría [ejercer la cláusula para volver a ficharlo] como una opción, por ejemplo, en lugar de pagar la cláusula de Rashford.
«Dicho esto, no es solo el presidente quien llega y toma la decisión. El presidente llega, pone las cosas sobre la mesa, se barajan alternativas, se debate y se toma una decisión. Lo que tengo claro es que si [fichar a Rashford] se considera la mejor decisión desde el punto de vista deportivo, habrá dinero para hacerlo realidad».
«Estamos contentos con él», afirma Deco.
Por su parte, el director deportivo del Barcelona, Deco, ha elogiado recientemente a Rashford, destacando tanto su impacto como su compromiso con el club. «Estamos muy contentos con él. Además, creo que no es fácil venir aquí», dijo Deco.
«Es un futbolista que ha jugado a un nivel muy alto, con una enorme exigencia en un club como el Manchester United. Después, estuvo seis meses en el Aston Villa, donde hizo un muy buen trabajo. De hecho, el Aston Villa, si hubiera podido, lo habría retenido; lo sé porque he hablado con gente de allí.
Pero él solo quería venir al Barça, y eso es algo muy positivo. Hemos podido conseguir una cesión. El hecho de venir aquí bajando su salario para poder hacerlo es una clara demostración de que realmente quería venir, y estamos muy contentos con eso. Es un jugador que nos aporta mucho».
Rashford también ha hablado de su deseo de permanecer en el Spotify Camp Nou, y en diciembre declaró a la publicación española SPORT: «Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y lo doy todo. El objetivo es ganar. El Barça es un club enorme y fantástico, construido para ganar títulos».
