El Barcelona toma la decisión definitiva sobre el traspaso definitivo de Marcus Rashford

A pesar del consenso deportivo, el United no se lo está poniendo fácil al gigante catalán. Según el informe, al Barça le gustaría negociar a la baja la cifra de 30 millones de euros, pero el equipo de la Premier League se mantiene firme. Sostienen que el precio se acordó durante las negociaciones iniciales del préstamo y que no hay margen para seguir negociando. La postura del United sigue siendo inflexible. El Barça debe pagar la cantidad estipulada o el jugador volverá a Inglaterra, aunque el United es muy consciente del firme deseo de Rashford de permanecer en España.

En declaraciones recientes sobre el impacto del delantero y su compromiso con la causa blaugrana, Deco elogió al internacional inglés. «Estamos muy contentos con él. Además, creo que no es fácil venir aquí. Es un futbolista que ha jugado a un nivel muy alto, con una enorme exigencia en un club como el Manchester United. Después, estuvo seis meses en el Aston Villa, donde hizo un muy buen trabajo. De hecho, el Aston Villa, si hubiera podido, se lo habría quedado; lo sé porque he hablado con gente de allí. Pero él solo quería venir al Barça, y eso es algo muy positivo. Hemos podido conseguir una cesión. El hecho de venir aquí rebajando su salario para poder hacerlo es una clara demostración de que realmente quería venir, y estamos muy contentos con eso. Es un jugador que nos aporta mucho», dijo el director deportivo.