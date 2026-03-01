Getty Images
El Barcelona sufre un duro golpe por las lesiones antes del crucial partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid
Lewandowski sufre una lesión contra el Villarreal
El veterano goleador sufrió la lesión durante el partido de liga del Barcelona contra el Villarreal el sábado. Tras someterse a exámenes médicos el domingo por la mañana, el equipo médico del club reveló la gravedad de la lesión, que mantendrá al internacional polaco fuera de los terrenos de juego durante una semana decisiva para la temporada del club. La ausencia de su principal referencia ofensiva deja un vacío importante en la delantera del Barça antes de la visita del equipo de Diego Simeone.
El Barcelona confirma la lesión de Lewandowski
El club emitió un comunicado médico oficial el domingo por la tarde en el que se detallaban los graves detalles de la lesión. Según el informe, el exjugador del Bayern de Múnich sufrió un fuerte golpe durante el choque con el Submarino Amarillo, lo que le provocó una fractura ósea. El diagnóstico le descarta definitivamente para el partido de esta semana y, posiblemente, para otros encuentros, dependiendo de la rapidez de su recuperación y de la necesidad de medidas de protección.
El club declaró: «El jugador del primer equipo Robert Lewandowski sufrió un traumatismo en el partido de ayer contra el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy han diagnosticado una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador no podrá disputar el partido del martes contra el Atlético de Madrid».
Problemas crecientes de personal para Flick
La ausencia de Lewandowski es una pesadilla táctica para el cuerpo técnico del Barcelona. Tras perder por 4-0 en el partido de ida en Madrid, los catalanes necesitan una actuación ofensiva perfecta para seguir en la competición. Se esperaba que la fuerza física y la precisión del polaco fueran fundamentales para cualquier intento de remontada. Ahora, Flick debe recurrir a sus opciones ofensivas más jóvenes o cambiar por completo su planteamiento táctico para encontrar los cuatro goles necesarios para igualar el marcador global.
A pesar del golpe, sigue habiendo un aire de rebeldía en el club. El presidente Joan Laporta ha respaldado públicamente al equipo para que consiga un milagro en el Spotify Camp Nou, citando las recientes frustraciones como combustible para el fuego. «Creo firmemente en la remontada: el gol anulado, y legal, contra Cubarsi espoleará a los jugadores», afirmó Laporta.
Buscando héroes en el equipo
La baja de Lewandowski se suma a la creciente lista de preocupaciones de un Barcelona que ha tenido problemas para mantener la regularidad en las últimas semanas. Con su jugador estrella fuera de juego, la presión recae ahora sobre Pedri y los jóvenes talentos del club para llenar el vacío. Pedri ha sido recientemente un faro de optimismo para los fieles seguidores del Barcelona, ya que sus actuaciones sugieren que está listo para asumir un mayor papel de liderazgo en entornos de alto riesgo. El maestro del mediocampo tendrá que dar lo mejor de sí mismo en cuanto a creatividad para romper la defensa del Atlético, que sin duda buscará replegarse y proteger su ventaja de cuatro goles.
