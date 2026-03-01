Amorim llegó a Manchester con una reputación estelar tras guiar al Sporting CP a múltiples trofeos y con el objetivo de revolucionar el estilo de juego del United con su enfoque moderno. Sin embargo, la transición al fútbol inglés resultó mucho más difícil de lo que nadie había previsto. Durante sus turbulentos 14 meses en el cargo, el entrenador de 41 años ganó menos de un tercio de sus 47 partidos de la Premier League, lo que le dejó con un decepcionante porcentaje de victorias del 38,1 %. La directiva del club acabó perdiendo la paciencia y lo despidió en enero, cuando el equipo seguía sin levantar cabeza.

A pesar de estos resultados indudablemente pobres sobre el papel, su cuerpo técnico cree firmemente que el proyecto se truncó prematuramente. El plan táctico que llevó a Amorim al éxito en el Sporting CP, en particular su característico sistema de tres defensas, tuvo dificultades para arraigar en Inglaterra. La plantilla a menudo parecía desconectada en el campo, atrapada entre adaptarse por completo a una nueva y compleja filosofía y satisfacer las exigencias inmediatas y de alta presión de una liga notoriamente implacable.