Getty Images Sport
Traducido por
El asistente de Rubén Amorim afirma que el entrenador necesitaba más tiempo para «implementar sus ideas» en el Manchester United
Luchas tácticas en Old Trafford
Amorim llegó a Manchester con una reputación estelar tras guiar al Sporting CP a múltiples trofeos y con el objetivo de revolucionar el estilo de juego del United con su enfoque moderno. Sin embargo, la transición al fútbol inglés resultó mucho más difícil de lo que nadie había previsto. Durante sus turbulentos 14 meses en el cargo, el entrenador de 41 años ganó menos de un tercio de sus 47 partidos de la Premier League, lo que le dejó con un decepcionante porcentaje de victorias del 38,1 %. La directiva del club acabó perdiendo la paciencia y lo despidió en enero, cuando el equipo seguía sin levantar cabeza.
A pesar de estos resultados indudablemente pobres sobre el papel, su cuerpo técnico cree firmemente que el proyecto se truncó prematuramente. El plan táctico que llevó a Amorim al éxito en el Sporting CP, en particular su característico sistema de tres defensas, tuvo dificultades para arraigar en Inglaterra. La plantilla a menudo parecía desconectada en el campo, atrapada entre adaptarse por completo a una nueva y compleja filosofía y satisfacer las exigencias inmediatas y de alta presión de una liga notoriamente implacable.
- Getty Images Sport
Candido habla sobre el proceso
Adelio Candido, un miembro clave y de confianza del equipo técnico de Amorim, compartió recientemente sus reflexiones sobre su desafortunada etapa en el club durante una reveladora entrevista con el medio portugués A Bola.
Su principal frustración se debía a la grave falta de tiempo para ejecutar sus planes. «En Manchester, me gustó mucho la ciudad y la forma en que los aficionados viven y respiran el fútbol, más centrados en el proyecto que en los resultados inmediatos. Lo que menos me gustó fue, sin duda, sentir que nuestras ideas no se estaban aplicando plenamente», admitió Candido abiertamente. Esta sincera revelación pone de relieve el dilema central al que se enfrentaba el cuerpo técnico. Intentaban desesperadamente construir una identidad táctica sostenible y a largo plazo en una institución en la que se exige constantemente el éxito inmediato, lo que hace que la paciencia sea un lujo increíblemente raro y costoso.
Ruptura de las relaciones internas
Aunque los decepcionantes resultados en el campo fueron el principal motivo del despido de Amorim, los problemas fuera del terreno de juego también influyeron significativamente en su caída. Según algunas informaciones, se produjo un notable enfriamiento de las relaciones dentro de la estructura deportiva del Manchester United. En concreto, la ruptura de la comunicación entre el entrenador y el director deportivo Jason Wilcox creó un ambiente de trabajo tenso e improductivo entre bastidores.
Esta falta de sinergia interna hizo que la posición de Amorim fuera cada vez más insostenible a medida que pasaban los meses. Cuando el departamento de contratación y el cuerpo técnico no están perfectamente alineados, resulta casi imposible sentar las bases sólidas necesarias para una nueva visión táctica. La fricción interna significó que la estructura de apoyo necesaria para «implementar esas ideas», como dijo Candido, se desmoronara bajo la superficie, dejando finalmente al equipo directivo aislado.
- Getty Images Sport
Lecciones aprendidas para el futuro
Desde su repentina salida de Old Trafford, Amorim ha mantenido un digno silencio, alejándose del intenso foco mediático para asimilar este importante revés en su carrera. Sin embargo, su asistente se muestra filosófico ante la experiencia y se niega a considerar su etapa en Manchester como un fracaso absoluto. Candido insiste en que dar el salto a la liga más seguida del mundo ha proporcionado lecciones muy valiosas a todo el equipo técnico.
«Una experiencia siempre es una experiencia», señaló Candido, aceptando la empinada curva de aprendizaje. «Aunque la gente piense que nuestro trabajo fue bueno o malo, al final siempre aprendemos algo». Reconoció que solo el tiempo dirá cómo afectará este capítulo tan mediático a sus perspectivas de futuro. Mientras el United avanza bajo un nuevo liderazgo, la era Amorim sirve como un claro recordatorio de los inmensos retos que conlleva la modernización del Teatro de los Sueños.
Anuncios