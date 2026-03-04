El Arsenal Invincible afirma que NADIE podría hacer un mejor trabajo que Mikel Arteta como entrenador, por lo que se apoya su continuidad incluso si no consiguen el título de la Premier League

El césped no siempre es más verde, según el exdelantero del Arsenal Aliadiere, que, en declaraciones a Gambling.com, los expertos en casinos online del Reino Unido, respondió a GOAL cuando se le preguntó si los Gunners tenían al hombre adecuado al mando: «Al cien por cien. Para mí, al millón por cien. Solo miro el progreso y miro la plantilla. ¿Somos mejores que el año pasado? Sí, lo somos. ¿Tenemos una plantilla mejor que la del año pasado? Sí. ¿Crees que Arteta, como entrenador actual, es mejor de lo que logró y hizo el año pasado? Sí, lo es.

Porque si al comienzo de la temporada le hubieras dicho a cualquier aficionado del Arsenal que en marzo seguirías luchando por cuatro trofeos, por todo, dirías: «Un momento, es perfecto, ¿no? Podríamos haber quedado fuera de dos copas, o tres. Podríamos haber quedado fuera de todo. Y seguimos luchando y además a un nivel muy alto. No estamos luchando a cinco, seis o siete puntos del líder. No, somos líderes con cinco puntos de ventaja, que podrían ser dos. Líderes de la Champions League, con un buen emparejamiento que nos permite pasar y llegar hasta el final. Buen emparejamiento en la FA Cup y en la final de la Carabao Cup.

Para mí, ya es un gran éxito y sé que queréis ganar trofeos y creo que lo haremos al final de esta temporada. Para mí, no hay duda de que Mikel es el hombre adecuado y seguirá mejorando y haciendo que el equipo y la plantilla sean cada vez mejores. No veo a nadie más que pueda venir y hacer un trabajo mejor».