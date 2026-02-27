El Arsenal descubre el precio de Anthony Gordon, ya que los Gunners pretenden ganarle al Liverpool y al Manchester United por la estrella del Newcastle

No es la primera vez que Gordon se plantea abandonar Tyneside. Ya en 2024 se especuló con su regreso a sus raíces en Merseyside, al club de su infancia, el Liverpool, tras un verano difícil, en el que participó con Inglaterra en la Eurocopa, lo que le afectó mentalmente al veloz extremo.

Gordon ha declarado desde entonces al Daily Mail: «Fue difícil para mí porque, por un lado, tenía la Eurocopa, que fue horrible para mí mentalmente. Estaba allí, pero no jugaba. Luego estaba el tema del traspaso. Con las normas PSR (normas de rentabilidad y sostenibilidad), pensé que me iría en algún momento del mercado. No fue así. Tuve que hacerme a la idea [de fichar por el Liverpool] al principio, y luego volver a hacerme a la idea [cuando no se produjo] fue difícil. Soy un ser humano. Es realmente difícil».

Se han minimizado los nuevos rumores sobre el Liverpool, y Gordon dijo a principios de 2026, cuando se le preguntó sobre su futuro: «Es lo mismo de siempre. No he oído nada, quizá quieran decírmelo a mí antes de decírselo a ustedes (los medios de comunicación). He pasado por suficientes traspasos como para saber que todo eso son tonterías.

«Estoy centrado en mí mismo y en el equipo, estoy centrado en el presente. Si miras demasiado lejos en el futuro, empiezas a rendir por debajo de tu nivel. Y créeme, lo he hecho (antes) y no voy a hacerlo ahora».