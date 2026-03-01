Getty Images Sport
El Al-Nassr ofrece información sobre la lesión de Cristiano Ronaldo después de que la estrella portuguesa saliera cojeando del partido ganado en la Liga Profesional Saudí
Una noche frustrante para la estrella portuguesa.
El veterano internacional portugués vivió una noche frustrante antes de su prematura salida. En los primeros compases del partido, el Al-Nassr recibió un polémico penalti después de que Mohamed Simakan cayera tras un contacto mínimo. Sin embargo, Ronaldo, que suele ser infalible desde los 11 metros, falló el penalti, que se fue desviado por el poste izquierdo. Las cosas fueron de mal en peor para los visitantes cuando el Al-Fayha de Chris Smalling se adelantó por sorpresa justo antes del descanso gracias a un gol en propia puerta de Abdulelah Al-Amri. El ineficaz ataque del Al-Nassr tuvo dificultades para superar la firme defensa local durante gran parte de la noche, lo que dejó al líder de la liga al borde de una costosa derrota.
Jesús resta importancia a las preocupaciones por la lesión de Ronaldo.
En declaraciones a los medios de comunicación tras el pitido final, Jesús insistió en que la salida de Ronaldo fue una medida de precaución y no una respuesta a una lesión grave o una distensión. El veterano entrenador explicó que la decisión de sustituir a su estrella se basó en la gestión de su carga de trabajo durante un periodo de alta intensidad de la temporada, y declaró en la rueda de prensa posterior al partido: «Sentía fatiga muscular. Después de que marcáramos el 2-1, no quise arriesgar y lo sustituí. El departamento médico evaluará su estado, pero lo que sentía era solo fatiga muscular».
Remontada en la segunda mitad
La lectura táctica del partido por parte del entrenador resultó acertada, ya que el Al-Nassr finalmente rompió la resistencia del Al-Fayha en el minuto 72 gracias a Sadio Mané. Poco después, un disparo de Joao Félix rebotó en el portero y completó la remontada, antes de que Abdullah Al-Hamdan agravara la desgracia de los locales con un tercer gol. Jesús señaló que había previsto que los locales se vendrían abajo físicamente a medida que avanzaba el partido. «Ha sido una victoria importante. El partido fue difícil, como advertí a los jugadores antes. En la segunda parte, nos lo pusimos más fácil y conseguimos darle la vuelta al resultado».
El banquillo del entrenador desempeñó un papel fundamental en la consecución de los tres puntos, ya que los suplentes tuvieron un impacto tangible en el desarrollo del partido.
«Sabía que el Al-Fayha entraría en la segunda parte con menos capacidad física y no podría seguirnos el ritmo. Eso es lo que aprovechamos de la mejor manera posible», reveló. «Como entrenador, mi trabajo consiste en leer con precisión los detalles del partido y hacer los cambios adecuados en el momento oportuno. Pero eso también requiere contar con jugadores que puedan decidir el partido y marcar la diferencia».
La lucha por el título saudí se recrudece
La victoria sitúa al Al-Nassr dos puntos por encima del Al-Ahli en la clasificación de la Liga Profesional Saudí, con el Al-Hilal a un punto más, aunque se seguirá vigilando de cerca el estado físico de la antigua estrella del Real Madrid de cara a los próximos partidos. Si bien el fallo de Ronaldo desde el punto de penalti supuso un raro momento de vulnerabilidad, la capacidad del equipo para asegurar la victoria en su ausencia durante los últimos minutos sugiere una creciente madurez dentro de la plantilla, que persigue títulos en múltiples frentes esta temporada.
