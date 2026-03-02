Getty Images
El AC Milan podría recurrir a la FIFA después de que el Corinthians rechazara el traspaso a pesar del acuerdo de 17 millones de euros
Dorival Junior dice «no» a la venta a mitad de temporada.
A pesar de los importantes avances logrados en las negociaciones durante las últimas semanas, el acuerdo se ha topado con un gran obstáculo a nivel presidencial. Aunque los trámites institucionales parecían estar en orden, la medida provocó fricciones internas dentro del club brasileño. El entrenador del Corinthians, Dorival Junior, ha expresado abiertamente su deseo de mantener al jugador, lo que ha provocado un cambio de opinión por parte de la jerarquía. «Le he expresado mi opinión al presidente, él ya la conoce. El club debe decidir si quiere un retorno técnico o solo financiero. Para un jugador de este nivel, tener este valor con pocos partidos jugados significa que vale mucho más en el mercado. No quiero perder a nadie durante la temporada», afirmó con firmeza el entrenador.
Documentos legales y la amenaza de la FIFA
La situación se ha complicado cada vez más porque el Milan cree que ya tiene un acuerdo vinculante. Según algunas informaciones, los rossoneri poseen documentos firmados por el departamento jurídico del Corinthians, lo que podría interpretarse como una aprobación preliminar del traspaso. Si el equipo brasileño sigue bloqueando la operación, el gigante italiano está dispuesto a llevar el asunto ante la FIFA para hacer valer sus derechos.
Si el caso llegara a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA o a la Cámara del Estatuto del Jugador, el resultado sería incierto. Es muy improbable que un tribunal obligue a un club a traspasar físicamente a un jugador en contra de su voluntad actual. En cambio, el resultado más probable de una victoria legal para el Milan sería una importante compensación económica. Sin embargo, el objetivo principal de los rossoneri sigue siendo llevar al talentoso centrocampista al San Siro para reforzar una plantilla que competirá en múltiples frentes la próxima temporada bajo la dirección de Massimiliano Allegri.
La estrategia del RedBird y el factor Allegri
El fichaje de Andre encaja perfectamente con la filosofía de contratación establecida bajo la propiedad de RedBird. La estrategia se centra en identificar jóvenes talentos, convertirlos en pilares fundamentales del primer equipo o venderlos para obtener un beneficio significativo, al igual que el exitoso modelo visto con Tijjani Reijnders. Sin embargo, esta inversión de 17 millones de euros, planificada específicamente, refleja un cambio notable en el gasto por un jugador que aún no ha demostrado su valía en una liga europea importante. A modo de comparación, Malick Thiaw llegó por menos de 10 millones de euros a pesar de tener experiencia en la Bundesliga alemana.
Esta medida crea una dinámica interesante con el cuerpo técnico del primer equipo. En los últimos meses, Allegri ha expresado públicamente su preferencia por los jugadores «garantizados», es decir, estrellas consolidadas con la experiencia necesaria para competir inmediatamente por el Scudetto y en la Liga de Campeones. Andre, aunque es un proyecto fascinante con un enorme potencial, aún no es un producto acabado. Hay dudas sobre si un adolescente de la liga brasileña puede hacerse con un puesto de titular en la alineación del Milan de 2026-27, o si está destinado a ser un jugador de rotación que crezca en el puesto con el tiempo.
Una inversión arriesgada para los rossoneri
Si los obstáculos legales se pueden superar con un poco de sentido común, Andre representaría una apuesta significativa por el futuro. Los fieles seguidores del Milan están divididos sobre el fichaje, ya que algunos aficionados anhelan el regreso de figuras consagradas como Sandro Tonali, mientras que otros esperan que Andre se convierta en el «próximo Kaká». El jugador de 19 años ha llamado la atención de ojeadores de toda Europa, pero la agresiva estrategia del Milan para cerrar el acuerdo antes de tiempo demuestra lo mucho que valoran su perfil. La directiva del club cree que asegurarse un talento así antes de que se desate una guerra de ofertas es esencial en el mercado actual.
En última instancia, esta saga pone de relieve las dificultades a las que se enfrentan los clubes italianos a la hora de navegar por el volátil mercado sudamericano. Sin los recursos ilimitados de algunos rivales de la Premier League, el Milan debe confiar en identificar el talento pronto y actuar con decisión. Sin embargo, como demuestra el actual punto muerto con el Corinthians, un acuerdo nunca está realmente cerrado hasta que se firma el contrato. Por ahora, el fichaje de Andre sigue en el limbo, en un precario equilibrio entre un debut de ensueño en San Siro y una larga batalla en los pasillos de las oficinas legales de la FIFA.
