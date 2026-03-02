¡Diez tarjetas rojas en una temporada! Las expulsiones más estúpidas del Chelsea en 2025-26, clasificadas por orden de gravedad

La tarjeta roja que recibió Pedro Neto contra el Arsenal el domingo fue la décima del Chelsea en todas las competiciones esta temporada, con nueve jugadores expulsados junto con el exentrenador Enzo Maresca. Al italiano se le culpó en parte de la falta de disciplina que afectó a su equipo durante la primera mitad de la campaña, pero ahora parece que la tendencia continúa con Liam Rosenior, ya que Neto ha provocado que los Blues terminen varios partidos consecutivos en inferioridad numérica.

«Tenemos que hacer algo [respecto a nuestra disciplina], sin duda. Tengo que hablar con el cuerpo técnico, con el personal del club y con los jugadores, porque esto es inaceptable», declaró Rosenior tras la derrota por 2-1 en el Emirates Stadium. «Sé que el historial del club no es muy bueno desde el comienzo de la temporada, y ahora está empeorando. Cuando yo estaba allí, tuvimos diez partidos en los que no tuvimos estos problemas, pero hemos tenido dos en dos partidos. Hay algo profundo que tenemos que investigar a fondo».

Sea cual sea ese problema profundo, Rosenior tiene que erradicarlo, ya que algunas de las tarjetas rojas del Chelsea esta temporada han sido indefendibles. Teniendo esto en cuenta, GOAL ha clasificado sus 10 expulsiones (¡hasta ahora!) por orden de estupidez...