«Diez balones más»: William Osula se quedó hasta tarde en el entrenamiento del Newcastle para practicar EXACTAMENTE el gol que marcó contra el Manchester United

El delantero de 22 años demostró una velocidad y una compostura impresionantes para marcar el gol de la victoria, un tanto que, según su entrenador, no fue fruto de la casualidad. Howe reveló que el joven había solicitado específicamente tiempo extra en el campo de entrenamiento apenas 24 horas antes para perfeccionar precisamente esa jugada.

El entrenador del Newcastle declaró tras el partido: «Hubo un momento en el que pensé que se iba a quedar sin césped y que el balón iba a salir fuera. Creo que hizo muy bien en mantenerlo dentro... Will pidió ayer, después del entrenamiento, 10 balones más. Quería 10 remates más y una réplica exacta del gol que ha marcado hoy. Ha marcado ocho de los diez. Todo el mérito es del jugador, porque él lo quería, quería hacer más antes de entrar. Soy un gran creyente en que «si trabajas, obtienes la recompensa». Estoy encantado por él personalmente».