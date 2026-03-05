Getty Images Sport
«Diez balones más»: William Osula se quedó hasta tarde en el entrenamiento del Newcastle para practicar EXACTAMENTE el gol que marcó contra el Manchester United
Drama en los últimos minutos: Osula sella el resultado en el último suspiro.
El partido de la Premier League dio un giro caótico justo antes del descanso, cuando Jacob Ramsey fue expulsado por una segunda infracción sancionable tras una aparente simulación, pero Anthony Gordon consiguió adelantar a los locales desde el punto de penalti. A pesar de que Casemiro logró el empate poco después, el espectacular gol de Osula en el tiempo de descuento aseguró tres importantes puntos para el equipo de Eddie Howe, que venía de encajar tres derrotas consecutivas en casa.
Howe revela la rutina de entrenamiento de Osula
El delantero de 22 años demostró una velocidad y una compostura impresionantes para marcar el gol de la victoria, un tanto que, según su entrenador, no fue fruto de la casualidad. Howe reveló que el joven había solicitado específicamente tiempo extra en el campo de entrenamiento apenas 24 horas antes para perfeccionar precisamente esa jugada.
El entrenador del Newcastle declaró tras el partido: «Hubo un momento en el que pensé que se iba a quedar sin césped y que el balón iba a salir fuera. Creo que hizo muy bien en mantenerlo dentro... Will pidió ayer, después del entrenamiento, 10 balones más. Quería 10 remates más y una réplica exacta del gol que ha marcado hoy. Ha marcado ocho de los diez. Todo el mérito es del jugador, porque él lo quería, quería hacer más antes de entrar. Soy un gran creyente en que «si trabajas, obtienes la recompensa». Estoy encantado por él personalmente».
Un impulso «enorme» para los Magpies
Para un equipo que había tenido dificultades para encontrar el impulso en las últimas semanas, la victoria supuso un punto de inflexión en la temporada. Howe no dudó en elogiar la mentalidad de su plantilla, que se negó a dejar que la desventaja de una tarjeta roja empañara su moral.
Continuó diciendo: «Una victoria importantísima para nosotros. Creo que la necesitábamos. Sabemos que la necesitábamos. Ha sido una racha difícil para nosotros en la Premier League. Creo que algunas de nuestras actuaciones no han sido tan malas en los últimos partidos, pero hemos encontrado la manera de perder partidos que quizá no deberíamos haber perdido. Hoy hemos empezado muy bien el partido y luego nos han sacado una tarjeta roja. Habría sido fácil para los chicos caer en la autocompasión, pensando "ya estamos otra vez". Ese es el mayor cumplido que puedo hacerles. Realmente se han levantado en la segunda parte y todos han dado más, todos han creído que podíamos ganar el partido. Un final brillante para el partido».
El Manchester City se enfrentará a la prueba de la FA Cup
El Newcastle se tomará ahora un breve descanso de la Premier League para centrarse en su encuentro de la quinta ronda de la FA Cup contra el Manchester City, antes de recibir al Barcelona en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Por su parte, el Manchester United tendrá 11 largos días para lamentar esta dolorosa derrota. Tras su temprana eliminación de la FA Cup, no tiene ningún partido hasta el 15 de marzo, cuando se enfrentará al Aston Villa.
