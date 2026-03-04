(C)Getty Images
Diego Simeone insinúa su preocupación por la posible marcha de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid al Orlando City de la MLS antes de la final de la Copa del Rey
La incertidumbre ensombrece el triunfo en el Camp Nou
El Atlético de Madrid se aseguró su plaza en la final de la Copa del Rey con una demostración de garra y resistencia frente al Barcelona, pero el futuro de su máximo goleador histórico se vislumbraba incierto tras el partido de vuelta. Antoine Griezmann fue una vez más el artífice del éxito de su equipo, actuando como el motor táctico del conjunto cuando este se vio sometido a una enorme presión. Sin embargo, entre bastidores, su posible fichaje por un equipo norteamericano ha cobrado un gran impulso, y se rumorea que un acuerdo con el Orlando City podría llevarle a abandonar el club antes de la gran final que se disputará el mes que viene en La Cartuja.
El francés no ha ganado ningún título importante con el club desde la Supercopa de la UEFA de 2018, lo que hace que la trayectoria de esta temporada en la copa sea una búsqueda profundamente personal de un título. Sin embargo, a pesar de su estatus como icono del club, el atractivo de la Major League Soccer parece ser un factor que podría acortar su segunda etapa en Madrid. Según The Athletic, Orlando espera convencer a Griezmann para que se incorpore durante el periodo de fichajes de la MLS, que se extiende hasta el 26 de marzo. Sin embargo, el informe añade que es poco probable que el internacional francés se marche antes del periodo de fichajes de verano, y que aún no se han producido conversaciones formales entre el Atlético y Orlando.
Simeone y Koke admiten sus dudas sobre Griezmann
En medio de la emoción tras la victoria en semifinales, Simeone se mostró muy sincero sobre la posibilidad de perder a su estrella. El entrenador argentino, que desde hace tiempo considera a Griezmann su mano derecha en el campo, se negó a ofrecer garantías sobre la disponibilidad del delantero para la final. El tono de Simeone era de afecto mezclado con resignación, reconociendo que la decisión depende totalmente del jugador, al tiempo que expresaba su desesperada esperanza de que se quede para una última celebración.
«Espero que juegue la final; se lo merece más que nadie», dijo Simeone, según cita Marca. «Su calidad y talento le acompañarán toda la vida. Le quiero mucho y siempre quiero lo mejor para él, pero espero que pueda jugar en esa final». El capitán del club, Koke, se hizo eco de estos sentimientos y admitió que el vestuario está a ciegas. «No sé qué va a pasar con Antoine», confesó el centrocampista. «Todos queremos que termine su carrera en el Atlético de Madrid, pero esa es una decisión que él tiene que tomar».
El vestuario se prepara para una posible despedida.
El sentimiento dentro de la plantilla del Atlético parece ser de aceptación a regañadientes, ya que sus compañeros Marcos Llorente y Juan Musso también se han pronunciado sobre el dilema personal del francés. Llorente ha destacado que Griezmann es un «gran amigo y compañero», pero que la plantilla debe respetar sus objetivos personales en la vida. «No sé qué va a pasar y no le hemos preguntado. Él decidirá lo que es mejor para él y nosotros le apoyaremos. Solo puedo decir que es un gran amigo y un gran compañero», comentó Llorente. Por su parte, Musso añadió: «Antoine ha dado mucho al equipo, todos estos años al club... Su decisión será la correcta. Son asuntos muy personales y es muy difícil opinar desde fuera. Haga lo que haga, le estaré agradecido de por vida. Por todo lo que nos ha dado. Eternamente agradecido».
Una prueba decisiva para la profundidad del Atlético
Si Griezmann se marcha antes de la final, Simeone se verá obligado a reinventar su ataque sin su principal motor creativo. El entrenador podría tener que decidir si confiar en la presencia física de sus otros delanteros o cambiar su planteamiento táctico para compensar la pérdida de la capacidad única de Griezmann para conectar el centro del campo con la delantera. Por ahora, sin embargo, Griezmann sigue plenamente comprometido con el Atlético, que también sigue en liza por la Champions League y por el tercer puesto de la Liga.
