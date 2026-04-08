Desvelan el plan del Manchester United para André Onana, quien busca recuperar la titularidad

Lammens ha justificado con creces la confianza del club. Tras reemplazar a Altay Bayindir, quien jugó seis partidos al inicio de la temporada, el belga ha disputado 25 encuentros de la Premier League, encajando 32 goles y manteniendo su portería a cero en cinco ocasiones. Su rendimiento constante ha ayudado al United a alcanzar el tercer puesto con 55 puntos, solo por detrás de Arsenal y Manchester City. Esta solidez ha convencido a la directiva de que es la solución a largo plazo, reduciendo las opciones de Onana de recuperar la titularidad.