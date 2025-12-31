(C)Getty Images
¿Despedido Enzo Maresca? El director técnico del Chelsea está en peligro de ser destituido si los resultados no mejoran en enero después de una victoria en siete partidos de liga
Maresca bajo presión tras la mala racha de diciembre del Chelsea
En un nuevo informe de Sky Sports, se cree que el Chelsea está considerando despedir a Maresca después de un diciembre tormentoso que vio al club salir de la carrera por el título y bajar al quinto lugar en la tabla de la liga.
Los londinenses del oeste sufrieron derrotas contra Leeds United y Atalanta en la liga y la Liga de Campeones al inicio del mes, con el equipo de Maresca también en el puesto 13 en la clasificación de la competencia principal de clubes de Europa, lo que significa que necesitan vencer a Pafos y Napoli en sus dos últimos partidos para tener una oportunidad realista de clasificarse automáticamente para los octavos de final.
Chelsea también empató dos veces con Bournemouth y una vez con Newcastle United en diciembre, mientras que fueron derrotados 2-1 por Aston Villa el sábado pasado, un resultado que significó que habían perdido 13 puntos desde posiciones ganadoras en la liga esta temporada, seis de los cuales se han desperdiciado en Stamford Bridge.
El equipo de Maresca se aseguró un lugar en las semifinales de la Carabao Cup, donde se enfrentarán al Arsenal en dos partidos el próximo mes, aunque su victoria por 3-1 sobre el líder de la League One, Cardiff City, era de esperar.
El italiano levantó las cejas con comentarios crípticos tras la victoria del Everton.
En la única otra victoria del Chelsea en diciembre, Maresca levantó cejas cuando dijo que la preparación para la victoria de liga de su equipo por 2-0 sobre el Everton de David Moyes fue sus “peores 48 horas” desde su nombramiento en junio de 2024.
Cuando le preguntaron a quién se refería al citar una supuesta falta de apoyo, el hombre de 45 años insistió en que "ama" a los fanáticos del Chelsea, lo que llevó a muchas personas a preguntarse si estaba criticando una falta de aliento por parte de los copropietarios del club, Todd Boehly y Clearlake Capital, liderados por Behdad Eghbali.
Maresca dijo en su conferencia de prensa posterior al partido: “Esta es la razón por la que elogio a los jugadores porque con tantos problemas lo están haciendo muy bien después de una semana complicada. Desde que me uní al club, las últimas 48 horas han sido las peores 48 horas desde que me uní al club porque muchas personas no nos apoyaron. Así que estoy muy feliz por Malo (Gusto) en ese momento, que el esfuerzo de Malo y el resto demostró que todos están allí y quieren ayudar a este club.
"Peores 48 horas desde que me uní al club porque la gente no me apoyó a mí ni al equipo. En general. Amo a los fanáticos, y estoy muy feliz con los fanáticos."
Chelsea y Maresca enfrentan un enero decisivo en cuatro competiciones
Tras sus comentarios después del partido contra Everton, además de la preocupante forma de Chelsea, Sky Sports afirma que Maresca necesita frenar la caída del club en enero si quiere permanecer en SW6.
Chelsea inicia 2026 con un viaje desalentador a un Manchester City en gran forma el domingo, con el influyente mediocampista Moises Caicedo suspendido para el partido en el Etihad Stadium debido a una acumulación de tarjetas amarillas.
Los dirigidos por Maresca abrirán su campaña en la FA Cup con un viaje a domicilio contra el equipo de la Championship, Charlton Athletic, el sábado 10 de enero, antes de recibir a Arsenal en el partido de ida de su semifinal de Carabao Cup cuatro días después.
Caicedo también está suspendido para ese partido, tras recibir amonestaciones en las victorias anteriores del torneo sobre Wolverhampton Wanderers y Cardiff City respectivamente, con el partido de vuelta teniendo lugar el martes 3 de febrero en el Emirates Stadium.
Los Blues también tienen trabajo que hacer en la Liga de Campeones el próximo mes.
Chelsea también recibirá a los modestos chipriotas Pafos en la Liga de Campeones el miércoles 21 de enero, mientras que los dos veces ganadores de la competición cerrarán su participación en la fase de grupos con un viaje a Nápoles, que está dirigido por el ex entrenador de los Blues, Antonio Conte, una semana después.
El equipo de Maresca está actualmente en el 13º lugar en la clasificación, a dos puntos del top ocho, que automáticamente se clasifican para los octavos de final.
Chelsea también enfrentará partidos de liga contra Fulham (fuera de casa, miércoles 7 de enero), Brentford (en casa, sábado 17 de enero) y Crystal Palace (fuera de casa, domingo 25 de enero) el próximo mes.
Maresca guió al Chelsea a dos trofeos importantes en su primera temporada.
