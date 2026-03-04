Dentro de la mente de Harry Kane: el delantero del Bayern de Múnich revela cómo planea alcanzar su objetivo goleador para superar el récord de Robert Lewandowski

En declaraciones a Heiko Niedderer, de Bild, Kane detalló cómo establece sus expectativas internas para las próximas semanas. «En realidad, no miro los récords en sí y me digo a mí mismo: "Quiero batir este récord ahora"», explicó. «Lo que hago es dividir los partidos en etapas. Por ejemplo, desde ahora hasta el parón internacional, tenemos cinco partidos. Me pregunto: "¿Puedo marcar cinco goles?"».

El delantero señaló que ajusta estos objetivos en función del contexto de los partidos, como la fortaleza defensiva de los rivales de la Liga de Campeones o la ventaja de jugar en el Allianz Arena. Para el periodo actual, que se extiende hasta finales de marzo, Kane se ha fijado un objetivo claro: «¡Otros cinco goles! Con cinco partidos, espero poder marcar un gol por partido. Pero, por supuesto, siempre podría ser un poco más o un poco menos. Cinco sería un buen objetivo y, lo más importante: ¡cinco victorias!».