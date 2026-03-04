Getty Images Sport
Dentro de la mente de Harry Kane: el delantero del Bayern de Múnich revela cómo planea alcanzar su objetivo goleador para superar el récord de Robert Lewandowski
La psicología de la compartimentación
Desde su llegada a Baviera en 2023, Kane ha transformado el ataque del Bayern y actualmente se encuentra a las puertas de hacer historia. Tras marcar recientemente su cuarto doblete consecutivo en la liga durante la victoria por 3-2 sobre el Borussia Dortmund, el jugador de 32 años ha alcanzado los 30 goles en la liga en solo 24 partidos. Este extraordinario promedio goleador ha suscitado inevitablemente comparaciones con la histórica campaña 2020-21 de Lewandowski, en la que el delantero polaco estableció un nuevo récord con 41 goles. Mientras los aficionados y los expertos se concentran en los cálculos finales necesarios para superar ese hito, Kane ha revelado un enfoque mucho más centrado. En lugar de ver la temporada como una maratón hacia los 42 goles, la trata como una serie de sprints, dividiendo el calendario en periodos específicos. Esta metodología le permite mantener un alto nivel de rendimiento al establecer objetivos inmediatos y realistas basados en la dificultad y la ubicación de los próximos partidos.
Estableciendo el estándar para marzo
En declaraciones a Heiko Niedderer, de Bild, Kane detalló cómo establece sus expectativas internas para las próximas semanas. «En realidad, no miro los récords en sí y me digo a mí mismo: "Quiero batir este récord ahora"», explicó. «Lo que hago es dividir los partidos en etapas. Por ejemplo, desde ahora hasta el parón internacional, tenemos cinco partidos. Me pregunto: "¿Puedo marcar cinco goles?"».
El delantero señaló que ajusta estos objetivos en función del contexto de los partidos, como la fortaleza defensiva de los rivales de la Liga de Campeones o la ventaja de jugar en el Allianz Arena. Para el periodo actual, que se extiende hasta finales de marzo, Kane se ha fijado un objetivo claro: «¡Otros cinco goles! Con cinco partidos, espero poder marcar un gol por partido. Pero, por supuesto, siempre podría ser un poco más o un poco menos. Cinco sería un buen objetivo y, lo más importante: ¡cinco victorias!».
Respetando el punto de referencia de Lewandowski
A pesar de su excelente promedio goleador, Kane se mantiene con los pies en la tierra en cuanto a la dificultad de superar los 41 goles de Lewandowski. Reconoce que el récord del polaco fue especialmente impresionante por su gran eficacia: Lewandowski se perdió varios partidos por lesión durante esa temporada récord, en la que solo disputó 29 encuentros, pero lo compensó con un gran número de hat-tricks. «Será difícil superarlo», admitió Kane, que calificó las posibilidades actuales de éxito como «bastante igualadas». Aunque ha igualado o superado muchos de los récords establecidos por grandes figuras anteriores de la Bundesliga, el capitán de Inglaterra prefiere dejar que otros especulen sobre el resultado final.
Una racha decisiva de cinco partidos
El Bayern entra en un mes crucial que pondrá a prueba el objetivo de Kane de marcar cinco goles y su búsqueda de títulos en múltiples frentes. Actualmente con 11 puntos de ventaja en lo más alto de la Bundesliga, el equipo de Vincent Kompany se enfrenta este viernes al Borussia Mönchengladbach antes de un viaje de alto riesgo a Bérgamo para enfrentarse al Atalanta en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El calendario sigue siendo implacable, con el partido de vuelta contra el equipo italiano seguido de un choque en casa contra el Union Berlin justo antes del parón internacional.
La reciente forma de Kane sugiere que está alcanzando su mejor momento en el momento perfecto. Sin embargo, las próximas semanas representan un obstáculo importante: el agresivo estilo defensivo del Atalanta y la presión de las eliminatorias europeas exigirán lo mejor de su precisión ante la portería. Si cumple el objetivo que se ha impuesto, llegará a abril necesitando solo unos pocos goles para asegurarse un lugar en los libros de récords.
