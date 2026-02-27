Dell: la respuesta adolescente de Brasil a Erling Haaland, que arrasó en la Copa Mundial Sub-17 y sueña con jugar en el Manchester City

Hablando en su mejor portugués tras una rápida lección de su compañero Savinho, Haaland dijo: «Dell, estás invitado a ver un partido en el Etihad». Radiante de alegría, Dell respondió: «Haaland, si me invitas, seguro que iré. Estoy deseando verte marcar muchos goles y aprender de ti». El adolescente se despidió imitando la famosa pose Lotus de Haaland.
En más de un sentido, Dell ya ha estado aprendiendo de Haaland. Con el noruego emergiendo como el delantero más emocionante del mundo justo cuando el brasileño entraba en la adolescencia, era el jugador natural hacia el que gravitar.
Y cuando Dell empezó a hacerse un nombre por su prolífico récord goleador en las categorías inferiores, rápidamente se le comparó con su héroe, apodado el «Haaland do Sertao (Haaland del desierto)», mientras que Savinho le presentó al propio jugador como «el Haaland brasileño».