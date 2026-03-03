«¡Deberían haber creído más en mí!» - La estrella del Bournemouth arremete contra el AC Milan y aclara su comentario sobre Max Allegri como «entrenador de mierda», al tiempo que revela que «no quería irse» al Cherries

La fricción entre el joven defensa y la directiva del club llegó a un punto crítico por gestos simbólicos relacionados con el estatus. Jiménez sintió una clara falta de confianza, lo que finalmente provocó un deterioro de su disciplina profesional. «Al comienzo de la temporada, pedí la camiseta con el número 2», confesó. «La quería por la tradición de los grandes laterales. Me dijeron que no, que no estaba preparado, que era demasiado inmaduro. Se equivocaron. A partir de ahí, es cierto, perdí la concentración y llegué tarde varias veces».

Esta tensión interna desembocó en un escándalo público tras filtrarse un mensaje privado después de que Max Allegri lo dejara en el banquillo. Criticando a su entrenador, dijo: «Ni siquiera jugué... este entrenador de mierda». Mirando atrás, Jiménez se arrepiente. «Fue una estupidez. No creo que Allegri sea un "entrenador de mierda" y su trayectoria lo demuestra», aclaró. «No había jugado y estaba enfadado. Me equivoqué de persona a la que enviar el mensaje. Desde el primer día me disculpé con Allegri: no creo en lo que escribí. Y él aceptó mis disculpas. Pero todas estas situaciones me han quitado la tranquilidad y también fui yo quien le dijo al club que buscara soluciones: el Milan es un club que amo y no quería sentirme mal ni influir negativamente en el equipo con un mal momento mío».