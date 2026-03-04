Getty Images
David y Victoria Beckham envían mensajes cariñosos a su hijo Brooklyn en su 27.º cumpleaños en medio de una disputa familiar
Una emotiva rama de olivo en las redes sociales
En una decisión que ha sorprendido a muchos tras la reciente disputa pública de la familia, David y Victoria recurrieron a Instagram para celebrar el 27.º cumpleaños de Brooklyn. El ex capitán de Inglaterra y leyenda del Manchester United compartió una nostálgica fotografía infantil de su hijo mayor, utilizando deliberadamente el apodo infantil «Buster» en un pie de foto que simplemente decía: «Hoy cumple 27. Feliz cumpleaños, Bust. Te queremos, x». Victoria siguió su ejemplo casi inmediatamente, compartiendo la misma imagen junto con una foto espontánea de los dos riendo juntos, acompañada de una serie de emojis de corazones y un mensaje de amor incondicional. Ella escribió: «Feliz cumpleaños, Brooklyn, te queremos mucho».
Esta muestra pública de afecto llega en un momento crítico para la dinastía «Brand Beckham». Apenas seis semanas antes, Brooklyn, que ahora reside en Estados Unidos con su esposa, Nicola Peltz, emitió una declaración sin precedentes de seis páginas en la que rompía efectivamente los lazos con sus padres. Los mensajes de cumpleaños parecen ser un intento estratégico o quizás profundamente personal de David y Victoria por salvar las diferencias, ya que la familia no ha aparecido junta en público desde el estreno en Londres del documental de David en 2023.
Acusaciones de sabotaje y control
El contexto detrás de esta divulgación de cumpleaños tiene su origen en las acusaciones que Brooklyn hizo en enero de 2026. En su extensa declaración en las redes sociales, el joven de 27 años afirmó que había estado «en silencio durante años» mientras sus padres supuestamente manipulaban las narrativas de la prensa para preservar su imagen pública. Acusó a David y Victoria de dar prioridad a las «publicaciones performativas en las redes sociales» por encima de las relaciones auténticas y, lo que es más perjudicial, sugirió que habían intentado activamente «sabotear» su matrimonio con Nicola desde antes del día de su boda.
Las quejas de Brooklyn eran específicas y personales, y abarcaban desde afirmaciones de que Victoria «se apropió» de su primer baile en la boda hasta acusaciones de que sus padres le presionaron para que cediera los derechos sobre su propio nombre. «Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas de la prensa sobre nuestra familia», escribió Brooklyn. Además, alegó que le llamaron «malvado» por su elección de los asientos de los invitados a la boda y afirmó que sus padres se negaron a verle durante una visita a Los Ángeles a menos que fuera para un evento fotografiado.
Una familia dividida por la marca
La ruptura se ha manifestado más allá de las palabras; la ausencia física de Brooklyn en los principales acontecimientos familiares ha sido reveladora. Mientras que sus hermanos menores, Romeo, Cruz y Harper, siguen firmemente dentro del seno familiar, Brooklyn brilló por su ausencia en la celebración del 50.º cumpleaños de su padre y en la investidura de David en el castillo de Windsor en noviembre. También se negó a aparecer en la reciente serie documental de Netflix sobre su madre, una decisión que contrastó fuertemente con la postura unificada de sus hermanos. La tensión se acentuó aún más durante la reciente celebración del 21.º cumpleaños de Cruz Beckham en Mayfair. Mientras toda la familia se reunía para una lujosa cena, Brooklyn permaneció en Estados Unidos.
¿Reconciliación o distanciamiento permanente?
Ahora la pelota está en el tejado de Brooklyn. Tras haber declarado anteriormente que «no quiere reconciliarse con su familia», su reacción ante estas felicitaciones públicas determinará el siguiente capítulo de esta saga tan mediática. Aunque David ha intentado tender pequeñas «ramas de olivo» en el pasado, como incluir a Brooklyn en un fotomontaje de Nochevieja, este gesto directo por su cumpleaños es mucho más difícil de ignorar. Sin embargo, dada la afirmación de Brooklyn de que su ansiedad ha «desaparecido» desde que se alejó de la familia, es posible que no esté listo para volver al redil.
Para David y Victoria, el reto consiste en encontrar el equilibrio entre el mantenimiento de su marca global y el deseo personal genuino de reparar un hogar fracturado. Con Brooklyn y Nicola planeando, según se informa, renovar sus votos para «crear nuevos recuerdos» sin la sombra del drama familiar, la división entre Londres y Los Ángeles parece que seguirá siendo una prueba importante para la familia futbolística más famosa del mundo.
