D.C. United elige a Nikola Markovic como el número 1 en el SuperDraft de la MLS 2026; segundo canadiense en ser elegido primero en general.

El resto de las cinco selecciones principales del SuperDraft incluyó varios talentos ofensivos notables, y FC Dallas hizo el mayor impacto al asegurar dos de las tres primeras selecciones a través de intercambios. El club de Texas seleccionó al delantero de Georgia Southern Ricky Louis con la segunda selección general (adquirida de Atlanta United) antes de agregar inmediatamente al delantero de Virginia Nicholas Simmonds con la tercera selección (obtenida de CF Montréal).

Completando los cinco primeros, Sporting Kansas City seleccionó al mediocampista de Clemson Kwaku Agyabeng en la cuarta posición general, mientras que Orlando City intercambió para seleccionar al delantero de Wake Forest Harvey Sarajian con la quinta selección.