Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

¡Cuidado, Cristiano! El capitán de Portugal, Ronaldo, recibe una inquietante advertencia de siete palabras por parte del icono colombiano antes del encuentro de la Copa del Mundo de 2026

René Higuita ha desatado la guerra psicológica antes del Mundial de 2026 con una contundente advertencia al capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo. El legendario portero colombiano insiste en que los Cafeteros están listos para neutralizar a la superestrella del Al Nassr cuando ambos países se enfrenten en un partido estrella del Grupo K en Florida este mes de junio.

  • Higuita dispara contra CR7

    La Copa del Mundo de 2026 ya está dando que hablar antes incluso de que se haya dado el saque inicial, con la leyenda colombiana Higuita apuntando al talismán de Portugal, Ronaldo. Mientras ambos equipos se preparan para un apasionante enfrentamiento en el Grupo K, el hombre famoso por la «patada del escorpión» ha dejado claro que Colombia dará una recepción hostil al cinco veces ganador del Balón de Oro.

    • Anuncios
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty Images

    Estrategia para frenar a Ronaldo

    Durante su aparición en el evento de presentación del nuevo club de los miembros de la selección colombiana, se le preguntó a Higuita cómo iba a afrontar el equipo de Néstor Lorenzo la amenaza del máximo goleador internacional de todos los tiempos. En lugar de optar por frases diplomáticas, el exguardameta lanzó un mensaje conciso y directo que rápidamente se ha vuelto viral en las redes sociales.

    «Nosotros nos encargaremos de él», declaró Higuita a DSports Noticias.

  • Reunión en Miami

    El partido, que se disputará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, supone un reencuentro de alto riesgo para los antiguos compañeros del Real Madrid: James Rodríguez y Ronaldo. Aunque en su día formaron una pareja devastadora en el Santiago Bernabéu, ahora se enfrentarán en bandos opuestos en lo que se considera uno de los partidos más esperados de la primera jornada.

    La demanda de este partido en concreto ha disparado el precio de las entradas hasta alcanzar decenas de miles de dólares en los mercados de reventa. Los aficionados están deseando presenciar lo que podrían ser los últimos capítulos de la Copa del Mundo para varios iconos modernos, lo que añade un toque de prestigio al estilo de Hollywood a un partido de gran éxito.

  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    El camino hacia el Hard Rock Stadium

    Para Ronaldo, el torneo de 2026 representa una posible «última oportunidad» a la edad de 41 años. A pesar de su legendario estado físico, el delantero del Al Nassr está supuestamente lidiando con un pequeño problema muscular, aunque se espera que lidere la delantera de la selección portuguesa de Roberto Martínez en junio, en busca del único trofeo que le ha faltado en su ilustre carrera.

    Todas las miradas se dirigen ahora al 27 de junio, cuando James y compañía intentarán cumplir la promesa de Higuita. Antes de ese encuentro, ambas selecciones disputarán una serie de partidos de preparación diseñados para poner a prueba su flexibilidad táctica frente a los diversos estilos de juego que encontrarán en Norteamérica.

0