Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva, mientras que Al-Nassr confirma un duro golpe en medio de las afirmaciones de que el delantero estrella ha huido de Arabia Saudí tras el ataque a la embajada de Estados Unidos
Ronaldo fuera de juego: Al-Nassr confirma lesión en el tendón de la corva
El gigante saudí confirmó oficialmente el diagnóstico el martes, revelando que su estrella ya ha comenzado el proceso de recuperación. En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el club señaló: «Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra el Al Fayha. Ha comenzado un programa de rehabilitación y será evaluado día a día». Aunque el Al-Nassr proporcionó detalles sobre la naturaleza de la lesión, no llegó a dar una fecha definitiva para su regreso a la competición.
Los detalles de la lesión de Ronaldo
La lesión de Ronaldo se produjo en los últimos compases del partido contra el Al-Fayha el 28 de febrero. A pesar de que el Al-Nassr se llevó los tres puntos, fue una noche frustrante para el icono portugués, que anteriormente había fallado un penalti en el minuto 12 del encuentro. Finalmente, fue sustituido por Abdullah Al-Hamdan en el minuto 81 tras hacer una señal al banquillo. Este golpe físico llega en un momento crucial para el club, que busca mantener su escasa ventaja en lo más alto de la clasificación de la Liga Profesional Saudí.
El máximo goleador de la división, que ha marcado 21 goles esta temporada, es ahora una gran duda para los próximos partidos. El Al-Nassr se enfrentará al Neom SC y al Al-Khaleej en la liga en marzo, pero la disponibilidad del capitán es una incógnita. Además, su participación en los partidos amistosos internacionales de Portugal contra México y la selección estadounidense a finales de este mes está ahora en peligro. Los aficionados esperan ver si el legendario delantero se recupera a tiempo para la recta final de la campaña nacional.
Rumores sobre una salida precipitada de Arabia Saudí
Más allá de las preocupaciones médicas, han surgido informes sensacionalistas que sugieren que Ronaldo podría haber abandonado el país por completo. Tras un ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad, los datos de seguimiento de vuelos revelaron que el lujoso jet privado de Ronaldo partió de Arabia Saudí hacia Madrid en mitad de la noche. Esto ha suscitado crecientes preguntas sobre si la antigua estrella del Real Madrid ha buscado refugio en Europa con su pareja, Georgina Rodríguez, y sus cinco hijos en medio de la creciente inestabilidad.
Sin embargo, contrariamente a las informaciones que apuntan a una «huida» permanente, algunas fuentes cercanas a la situación sugieren que el movimiento del avión no significa necesariamente que el jugador haya abandonado sus obligaciones contractuales. Otras informaciones indican que las afirmaciones que sugieren que ha huido están muy lejos de la realidad y que Cristiano está recibiendo tratamiento en el campo de entrenamiento del Al-Nassr tras los problemas surgidos en su último partido. Las señales contradictorias han dejado a los aficionados en vilo, que intentan separar los rumores sobre el traspaso de la realidad de la situación de seguridad.
Partidos aplazados debido a la tensión regional
El calendario deportivo de la región ya se ha visto alterado por el entorno externo. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha anunciado recientemente que se aplazarán varios partidos de gran repercusión, entre ellos el encuentro de la Liga de Campeones 2 entre el Al-Nassr y el Al Wasl. «A la luz de la evolución de la situación en Oriente Medio, la Confederación Asiática de Fútbol ha confirmado que los partidos de ida de los octavos de final de la AFC Champions League Elite 2025/26 en la región occidental, inicialmente previstos para los días 2 y 3 de marzo de 2026, se reprogramarán», confirmó el organismo rector en un comunicado oficial.
Mientras la AFC sigue «vigilando de cerca esta situación en rápida evolución», la seguridad de los jugadores sigue siendo la máxima prioridad. Para el Al-Nassr, el aplazamiento de estos partidos supone un pequeño respiro, ya que permite a su capitán disponer de más tiempo para centrarse en su rehabilitación sin perderse más partidos de la fase eliminatoria.
