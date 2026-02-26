Getty/GOAL
Traducido por
Cristiano Ronaldo lanza una advertencia sobre el título de la Liga Profesional Saudí, mientras que Ivan Toney pretende impedir que CR7 se haga con la Bota de Oro
Toney lidera mientras Ronaldo lamenta los partidos perdidos
Si el capitán del Al-Nassr vuelve a conseguir el galardón individual, se convertiría en el primer jugador europeo en la historia de la Liga Profesional Saudí en ganar la Bota de Oro durante tres temporadas consecutivas. Sin embargo, el jugador de 41 años se enfrenta actualmente a un formidable desafío por parte de Toney, del Al-Ahli, que ha arrasado en la liga. El exdelantero del Brentford lidera actualmente la tabla de goleadores con 23 tantos, dos más que Ronaldo, quien podría lamentar haber estado dos partidos sin marcar debido a su frustración por los fichajes del Al-Nassr.
- Getty Images Sport
Toney muestra confianza en la lucha por la Bota de Oro
La prolífica forma de Toney ha transformado al Al-Ahli en un auténtico aspirante al título, situándolo a poca distancia del Al-Nassr en lo más alto de la tabla. A pesar de la presión de competir contra uno de los mejores jugadores de la historia, el jugador de 29 años está jugando con un nivel de seguridad en sí mismo que sugiere que no será fácil superarlo. Toney reflexionó recientemente sobre su eficacia frente a la portería y sobre cómo su éxito individual está contribuyendo a los objetivos colectivos de su club, que persigue su primer título de liga en una década.
«Cada vez que salgo al campo, siento que voy a marcar, tengo esa confianza en este momento», declaró Toney a talkSPORT. «Pero eso siempre es bueno, tener un delantero en el equipo que siente que va a marcar goles y que puede marcarlos. Y, obviamente, está ayudando en este momento, teniendo en cuenta nuestra posición en la tabla, así que es bueno». El ritmo del delantero ha sido casi perfecto, salvo por un inusual fallo en un penalti a principios de temporada, el primero desde abril de 2023, que habría elevado su cuenta actual a 24.
El Al-Nassr, bajo presión a medida que se calienta la lucha por el título
Mientras que la batalla individual entre Ronaldo y Toney acapara los titulares, la lucha por el título de la Liga Profesional Saudí está llegando a su punto álgido. El Al-Nassr mantiene actualmente una escasa ventaja de dos puntos sobre el Al-Ahli tras una contundente victoria por 5-0 sobre el Al-Najma. Ronaldo volvió a marcar en ese partido, transformando un penalti y desvelando una nueva celebración de gol que sustituye a su característico «Siu». Sin embargo, con el Al-Ahli con 56 puntos y el Al-Nassr con 58, casi no hay margen de error a medida que la temporada de 34 partidos se acerca a su fin.
La lucha por el título no es solo una carrera entre dos equipos, ya que el Al-Qadsiah se ha convertido en un peligroso tercero. Bajo la dirección del exentrenador del Liverpool y del Celtic, Brendan Rodgers, ha subido al cuarto puesto con 53 puntos tras una racha de tres victorias consecutivas. La evolución táctica del equipo de Rodgers ha añadido otra capa de complejidad a la recta final, y podría desempeñar un papel decisivo en la lucha por el título, ya que se prepara para enfrentarse a los dos primeros clasificados en las últimas semanas de la campaña.
- Getty Images Sport
La prioridad sigue siendo el trofeo de la Liga Profesional Saudí.
A pesar del aliciente de superar a Ronaldo en la lucha por la Bota de Oro, Toney sigue insistiendo en que su principal motivación es ganar títulos con su equipo. El delantero ocupa actualmente el primer puesto de una prestigiosa lista de goleadores en la que también figuran Julián Quiñones, Josh King y Joao Félix. Toney es consciente de que su puntería es el motor que impulsa al Al-Ahli hacia el título, y considera que el premio individual es una consecuencia natural de sus esfuerzos por conseguir la liga para sus seguidores.
«Sí, claro, siendo delantero, quieres marcar goles», dijo Toney cuando se le preguntó sobre la carrera por el premio al máximo goleador. «Y cuando llevas tanto tiempo en la temporada y estás cerca de la cima de la tabla de goleadores, es como: "Vale, voy a quedarme aquí ahora". Y, por supuesto, sabemos que los goles ganan partidos y eso es lo que intento hacer por el equipo y para ayudarnos en la liga. Así que sí, quiero intentar quedarme ahí ahora. Y, obviamente, cuantos más goles marque, más posibilidades tendremos de ganar partidos y eso también nos ayudará en la liga, así que ese es mi principal objetivo».
Anuncios