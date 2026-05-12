Cristiano Ronaldo, excluido: «Es el jugador más completo con el que he jugado»

Casemiro asegura que Bale es el compañero más completo con el que ha jugado, pese a haber compartido vestuario con Ronaldo en el Real Madrid. En una entrevista en el canal de YouTube «Rio Ferdinand Presents», el centrocampista brasileño recuerda el gran talento del equipo madridista durante su etapa dorada en Europa.

Aunque muchos destacan a Ronaldo por sus goles, Casemiro subraya la influencia global de Bale en el campo: su capacidad para brillar en ataque y ayudar en defensa lo diferenció del resto.