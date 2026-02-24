Cristiano Ronaldo envía un elegante mensaje a Lindsey Vonn tras el alta hospitalaria de la esquiadora estadounidense tras su terrible caída en los Juegos Olímpicos de Invierno

En una emotiva publicación en las redes sociales, tras poder finalmente abandonar el hospital, la deportista de 41 años, que sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla pocas semanas antes del inicio de los Juegos Olímpicos, habló sobre las terribles lesiones que sufrió: «Tuve una fractura compleja de tibia, también me fracturé la cabeza del peroné y todo quedó destrozado, y la razón por la que fue tan complejo fue porque tuve un síndrome compartimental». El síndrome compartimental se produce cuando se sufre un traumatismo tan grave en una zona del cuerpo que hay un exceso de sangre y esta se estanca. Básicamente, aplasta todo lo que hay en el compartimento: músculos, nervios, tendones, todo muere. El Dr. Tom Hackett me salvó la pierna, evitó que me la amputaran.

Me practicó lo que se denomina una fasciotomía, en la que me abrió ambos lados de la pierna para que pudiera respirar, y me salvó. Siempre digo que todo sucede por una razón. Si no me hubiera roto el ligamento cruzado anterior, lo que habría ocurrido de todos modos en este accidente, Tom [Hackett] no habría estado allí y no habría podido salvarme la pierna. Me siento muy afortunado y agradecido por él, por las seis horas de cirugía que dedicó a reconstruirla, que salió increíblemente bien. Estuve en el hospital un poco más de lo que esperaba porque tenía muy baja la hemoglobina debido a la pérdida de sangre de todas las cirugías.

Lo pasé muy mal, el dolor era un poco incontrolable y tuve que recibir una transfusión de sangre. Eso me ayudó mucho, superé lo peor y ahora ya estoy fuera. Ahora mismo estoy en silla de ruedas, muy inmovilizado, y estaré así durante un tiempo porque también me rompí el tobillo derecho. Espero poder usar muletas dentro de poco, pero ya veremos, y probablemente las usaré durante al menos dos meses. Pero me pondré manos a la obra con la rehabilitación y veré qué puedo hacer, y lo haré paso a paso, como siempre».