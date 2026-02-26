Getty
Traducido por
Cómo Liam Rosenior «mostró su lado más enfadado» cuando el entrenador del Chelsea reprendió al equipo por los puntos perdidos tras el empate contra el Burnley
El Chelsea se vio superado en sus encuentros con el Leeds y el Burnley.
El Chelsea desperdició una ventaja de dos goles en casa ante el Leeds el 10 de febrero, antes de que el Burnley leempatara en el minuto 93 de un partido en el que los locales terminaron con 10 hombres.
Tanto los blancos como los claretes ascendieron a la máxima categoría del fútbol inglés la temporada pasada y cuentan con una experiencia limitada en la Premier League dentro de sus respectivas filas. El Chelsea, por el contrario, cuenta con varios jugadores que han demostrado su valía al más alto nivel.
- Getty
Rosenior se ha comprometido a hablar con los jugadores que no están haciendo su trabajo.
Sin embargo, han mostrado una alarmante falta de control en sus últimas salidas. Rosenior dijo tras el decepcionante empate 1-1 con el Burnley: «Lo que me ha pasado es que hemos desperdiciado cuatro puntos en dos partidos en casa, lo que, para cualquiera que haya visto el partido, no es suficiente para un club de este nivel.
No me basta con decir que fuimos el mejor equipo. Tenemos que ser el mejor equipo en todos los partidos. Tenemos que ganar los partidos de fútbol. Sé cuál es la respuesta y la abordaremos durante la semana. Después de cada partido, ganemos o perdamos, hay una investigación. Pero estoy aprendiendo sobre los jugadores».
Continuó diciendo: «Hubo un jugador que... No estoy aquí para criticar a los jugadores, siempre los protegeré, pero lo trataré durante la semana. Hubo un jugador al que le asignamos esa tarea y que marcó al jugador equivocado».
Tras prometer abordar los problemas con los miembros de su equipo, el Daily Mail informa de que Rosenior ha mostrado su lado «enfadado» y que «no reaccionó amablemente» al ver que algunos jugadores no cumplían los planes tácticos colectivos que se habían establecido.
El Chelsea ha perdido 19 puntos desde posiciones ganadoras.
Con el Chelsea lamiéndose las heridas autoinfligidas, se dice que Rosenior «ha celebrado reuniones con el equipo durante las últimas dos semanas en las que se ha centrado en cómo y por qué esto se ha convertido en un tema recurrente de su temporada».
Los Blues han perdido 19 puntos de la Premier League desde posiciones ganadoras esta temporada, 17 de los cuales se les han escapado en su propio campo. Rosenior está frustrado «por cómo han echado por tierra su buen trabajo en los partidos».
La media de edad del once inicial del Chelsea es una de las más bajas de la Premier League, pero eso no se está utilizando como excusa en el oeste de Londres. Han invertido mucho en jugadores capaces de aportar una contribución decisiva en el presente y en el futuro a largo plazo.
El Mail afirma que «ningún jugador se rebelará ante la ira mostrada por Rosenior, ni ante su declaración pública de que han "echado a perder" cuatro puntos, ya que el equipo comparte la misma frustración al ver cómo se les escapan esas victorias».
- Getty Images Sport
La clasificación para la Champions League es crucial para los planes de fichajes.
En el Chelsea son conscientes de que corren el riesgo de perder la clasificación para la Liga de Campeones, lo que les dejaría «ante un verano complicado a la hora de convencer a los objetivos para que elijan su proyecto frente a otros».
Los Blues han sido relacionados con jugadores como el centrocampista del Aston Villa Morgan Rogers, la estrella del Nottingham Forest Elliot Anderson y el centrocampista del Crystal Palace Adam Wharton. Se enfrentan a la competencia por todos esos supuestos objetivos y necesitan una competición europea de élite para utilizarla como moneda de cambio.
El Chelsea, que no ha conseguido mantener su portería a cero en sus últimos cinco partidos de la Premier League, ocupa el quinto puesto de la tabla, a tres puntos del Manchester United y empatado con el actual campeón, el Liverpool.
Los Blues, con Rosenior exigiendo una respuesta a los recientes reveses, volverán a la acción el domingo, cuando visiten el Emirates Stadium para enfrentarse al líder de la liga, el Arsenal.
Anuncios