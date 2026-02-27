Clasificación del Balón de Oro 2026: Harry Kane sigue en cabeza, mientras que Erling Haaland vuelve a su mejor nivel y Vinicius Jr. deja huella en el Real Madrid

Dembele se aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a tener un gran peso en la lucha por el Balón de Oro en esta ocasión. Sin embargo, también es año de Mundial, por lo que es posible que el ganador definitivo no se conozca hasta el verano en Norteamérica.

No hay que olvidar que también se tendrá en cuenta la Copa Africana de Naciones, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo destaquen en sus clubes, sino que también impresionen en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es una maratón, no un sprint, y vale la pena tener en cuenta que Dembélé no se perfiló como posible ganador hasta mediados de la temporada 2024-25. Sin embargo, ahora que la temporada europea ha superado su ecuador y que la fase eliminatoria de la Liga de Campeones está en marcha, la clasificación del Balón de Oro de GOAL sigue haciendo un seguimiento de los posibles ganadores del Balón de Oro en las próximas semanas y meses:

Última actualización: 30 de enero de 2026.