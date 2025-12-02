Getty Images Sport
Fuentes: Chivas negocia con Cruz Azul para reforzarse con Ángel Sepúlveda
Ángel Sepúlveda podría tomar rumbo a Guadalajara. Fuentes, en información antes reportada por Adrián Esparza de TUDN, confirmaron que directivas de Chivas y Cruz Azul iniciaron conversaciones para la transferencia de Sepúlveda al equipo de Gabriel Milito.
Sepúlveda es objeto del deseo del Rebaño, que se desprenderá para el Clausura 2026 de Javier Hernández y Alan Pulido, renovando la delantera con el regreso de Ricardo Marín, quien estaba a préstamo con el Puebla.
Sepúlveda únicamente saldría al Guadalajara en transferencia definitiva, después de que hace unos meses renovara contrato con Cruz Azul hasta diciembre del 2026. Las negociaciones aún no se han concretado, sin embargo, avanzan en medio de las semifinales del torneo de Apertura 2025 que disputará la Máquina ante Tigres después de haber eliminado a Chivas.
Sepúlveda fichó con la Máquina para el torneo de Apertura 2023 procedente de los Gallos Blancos del Querétaro, marcando 39 goles y 12 asistencias en 102 partidos desde su llegada a La Noria.
