Getty Images Sport
Fuentes: Chivas adquiere a Brian Gutiérrez, mediocampista de Chicago Fire
Chivas tiene a su segundo refuerzo para el Clausura 2026. Fuentes, en información antes reportada por César Luis Merlo, llegaron a un acuerdo para la compra de los derechos federativos del mediocampista mexicoamericano Brian Gutiérrez.
Gutiérrez era un deseo de Rayados de Monterrey, sin embargo, lograron ganar la carrera y hacerse del habilidoso ofensivo, quien apuntalará la plantilla de Gabriel Milito tras la eliminación en cuartos de final del Apertura 2025 a manos de Cruz Azul.
Gutiérrez, elemento imprescindible de la plantilla de Gregg Berhalter, estaba en el radar del departamento de inteligencia deportiva del Guadalajara desde hace unas temporadas, logrando un acuerdo para finalmente poder incorporarlo a su plantilla tras no concretarlo para el torneo de Apertura 2025 con Gabriel Milito en el banquillo.
De acuerdo con los reportes, Gutiérrez firmará contrato por los próximos cuatro años, que le significa un vínculo a largo plazo en medio de la reconstrucción del conjunto tapatío, que busca volver al protagonismo que habían ido perdiendo.
