+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport
Siddhant Lazar y Salvador Pérez

Charlotte FC tendría planes de fichar al mediocampista de la USMNT y Celta de Vigo Luca de la Torre

De acuerdo con The Athletic, Charlotte FC está cerca de fichar al mediocampista de la Selección Nacional de Estados Unidos y Celta de Vigo Luca de la Torre. El jugador de 27 años llegaría tras un consistente préstamo en 2025 con San Diego FC, donde hizo 37 apariciones y desempeñó un papel clave en que el club terminara primero en la Conferencia Oeste y su clasificación a los playoffs.

  • Portland Timbers v San Diego FCGetty Images Sport

    Charlotte FC aseguró los derechos de la Torre en la MLS.

    La transferencia marcaría el regreso a la Major League Soccer para el jugador de 27 años después de varias temporadas en Europa, agregando otro internacional experimentado al grupo de mediocampistas de Charlotte.

    Como parte del acuerdo reportado, San Diego FC recibirá $50,000 en Dinero de Asignación General (GAM) por los derechos de la MLS de de la Torre. Esta transacción permite a Charlotte FC incorporar oficialmente al mediocampista a su equipo antes de la temporada 2026 de la MLS, sumando profundidad y experiencia a sus opciones de mediocampo.

    • Anuncios

  • El impacto constante de De la Torre

    La capacidad de De la Torre para controlar el tempo y contribuir tanto defensivamente como ofensivamente lo convirtió en un jugador clave para San Diego, mostrando su valor en la MLS. Terminó la temporada con cinco goles y dos asistencias mientras el SDFC llegó a la final de la Conferencia Oeste tras establecer récords de victorias y puntos en su primer año como club.

  • Charlotte FC busca dar un paso adelante

    La adquisición de de la Torre señala la intención de Charlotte FC de fortalecer su equipo mientras se preparan para la próxima temporada. La temporada pasada, el equipo salió de los playoffs en la primera ronda después de terminar en el cuarto lugar en la Conferencia Este. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • San Diego FC v Portland TimbersGetty Images Sport

    ¿Qué sigue para Charlotte FC?

    Charlotte FC inicia su campaña como el primer enfrentamiento de la MLS de la temporada 2026 cuando viajen a St. Louis CITY SC el 21 de febrero. 

0