Getty Images Sport
Charlotte FC tendría planes de fichar al mediocampista de la USMNT y Celta de Vigo Luca de la Torre
Charlotte FC aseguró los derechos de la Torre en la MLS.
La transferencia marcaría el regreso a la Major League Soccer para el jugador de 27 años después de varias temporadas en Europa, agregando otro internacional experimentado al grupo de mediocampistas de Charlotte.
Como parte del acuerdo reportado, San Diego FC recibirá $50,000 en Dinero de Asignación General (GAM) por los derechos de la MLS de de la Torre. Esta transacción permite a Charlotte FC incorporar oficialmente al mediocampista a su equipo antes de la temporada 2026 de la MLS, sumando profundidad y experiencia a sus opciones de mediocampo.
El impacto constante de De la Torre
La capacidad de De la Torre para controlar el tempo y contribuir tanto defensivamente como ofensivamente lo convirtió en un jugador clave para San Diego, mostrando su valor en la MLS. Terminó la temporada con cinco goles y dos asistencias mientras el SDFC llegó a la final de la Conferencia Oeste tras establecer récords de victorias y puntos en su primer año como club.
Charlotte FC busca dar un paso adelante
La adquisición de de la Torre señala la intención de Charlotte FC de fortalecer su equipo mientras se preparan para la próxima temporada. La temporada pasada, el equipo salió de los playoffs en la primera ronda después de terminar en el cuarto lugar en la Conferencia Este.
¿Qué sigue para Charlotte FC?
Charlotte FC inicia su campaña como el primer enfrentamiento de la MLS de la temporada 2026 cuando viajen a St. Louis CITY SC el 21 de febrero.
