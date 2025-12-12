+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Champions League power rankings
Mark Doyle

Power Ranking de la Champions League 2025-26: Manchester City y Liverpool ascienden mientras Chelsea, Real Madrid e Inter pierden terreno

La Champions League se pone intensa tras 108 partidos: algunos equipos ya se perfilan a octavos, otros al playoff y varios grandes aún luchan por avanzar.

Arsenal sigue firme en la cima tras mantener su récord perfecto con una cómoda victoria en Brujas. El Bayern Múnich, por su parte, se reencontró con la victoria ante el Sporting CP tras su primera derrota de la temporada en el Emirates, mientras que el Manchester City se recuperó de la sorpresiva caída en casa contra el Bayer Leverkusen al imponerse en el Bernabéu y aumentar los problemas del Real Madrid de Xabi Alonso.

En otros encuentros, el Barcelona remontó para vencer al Eintracht Frankfurt, el Paris Saint-Germain fue frenado por el Athletic Club en San Mamés y el Chelsea cayó ante el Atalanta en Bérgamo, generando dudas sobre sus opciones de título.

Aún quedan muchos partidos por jugar, pero GOAL analiza cuáles equipos parecen favoritos para el campeonato y quiénes corren el riesgo de una eliminación temprana, calificando a los 36 participantes de la Champions League 2025-26.

Actualización anterior: 27 de noviembre de 2025.

  • FBL-EUR-C1-KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOSAFP

    36Kairat Almaty ⬇️

    A pesar de los mejores esfuerzos del portero Temirlan Anarbekov, quien ganó el premio al Jugador del Partido, el Kairat fue derrotado 1-0 por el Olympiacos el martes, poniendo fin de manera efectiva a las pocas posibilidades que el equipo kazajo tenía de llegar a los play-offs.

    Aún no están matemáticamente fuera de la competición, pero están a seis puntos del puesto 24 y su diferencia de goles es de -11. Todo lo que los jugadores del Kairat pueden hacer ahora es intentar conseguir su primera victoria cuando reciban al Club Brugge en la séptima jornada, y luego hacer su mejor esfuerzo para disfrutar del ejercicio de limitación de daños que será su viaje a los Emirates el 28 de enero.

  • Villarreal CF v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    35Villarreal ⬇️

    Es simplemente tan difícil entender a Villarreal. Los hombres de Marcelino están actualmente terceros en La Liga, habiendo perdido solo dos de sus 15 juegos hasta ahora esta temporada, y sin embargo, solo han logrado conseguir un punto en seis partidos de la Liga de Campeones. Villarreal remontó dos veces en la derrota del miércoles por 3-2 en casa contra Copenhague, pero su desesperada necesidad de una victoria significó que tomaron más riesgos de lo que normalmente habrían hecho en las etapas finales y terminaron concediendo un gol decisivo en el minuto 90 a Andreas Cornelius.

    El Submarino Amarillo podría aún llegar a siete puntos, pero eso no será ni de cerca suficiente para un lugar en los play-offs, y parece estar más allá de su alcance de todos modos, especialmente porque deben viajar a Leverkusen en la jornada ocho.

  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    34Slavia Praga ⬇️

    Jindrich Trpisovsky no pudo culpar a sus jugadores por el esfuerzo en la derrota por 3-0 del martes ante el Tottenham y sintió que el resultado final no reflejaba justamente el partido.

    "Tuvimos algunas buenas oportunidades y luego concedimos dos goles de penales y un autogol," señaló. "¡Pero la velocidad del juego fue increíble, así que es una buena experiencia para nuestro equipo, ya que es diferente cuando lo ves en la televisión!"

    Las tropas de Trpisovsky se preparan para otra revelación cuando enfrenten al Barcelona en la séptima jornada, pero al menos podrían lograr su primera victoria en la fase de grupos de la Liga de Campeones desde 2007 cuando jueguen contra el Pafos como visitantes en su último partido, el 28 de enero.

  • FBL-EUR-C1-QARABAG-AJAXAFP

    33Ajax ⬆️

    Con poco más de 10 minutos para jugar en Bakú, el Ajax, campeón de Europa en cuatro ocasiones, estaba perdiendo 2-1 contra Qarabag y enfrentaba la salida más humillante de la Liga de Campeones posible. Sin embargo, dos goles de Oscar Gloukh, a ambos lados de un dulce disparo de Anton Gaaei, permitieron al equipo holandés poner fin a una serie de cinco derrotas consecutivas en la fase de liga.

    Por supuesto, la primera victoria del Ajax probablemente ha llegado demasiado tarde para salvar sus esperanzas de play-off, pero, con juegos por venir contra otros luchadores como el Villarreal y el Olympiacos, los luchadores de la Eredivisie podrían al menos terminar lo que ha sido una campaña difícil en alto.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-DORTMUND-BODOE/GLIMTAFP

    32Bodo/Glimt ⬆️

    Es una pena que Bodo/Glimt desaprovechara tantas oportunidades de sumar más puntos durante sus primeros cinco partidos porque, como demostraron en el empate 2-2 contra el Borussia Dortmund el miércoles, son uno de los mejores equipos para ver en la Liga de Campeones de esta temporada. Los noruegos no vieron mucho el balón en Signal Iduna Park y ciertamente tuvieron momentos de suerte, pero mantuvieron una constante amenaza ofensiva y mostraron una resistencia notable para llevarse un punto.

    Con partidos por venir contra el Manchester City (en casa) y el Atlético de Madrid (fuera), Bodo/Glimt no tiene una verdadera posibilidad de llegar a las eliminatorias, pero ¡qué gran historia sería si finalmente consiguieran la victoria que su juego tanto ha merecido cuando reciban a Pep Guardiola & Co. el 20 de enero!

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    31Eintracht Frankfurt ⬇️

    Ansgar Knauff argumentó con razón que hubo "muchas cosas positivas" que el Eintracht Frankfurt podría sacar de la derrota por 2-1 del martes en Barcelona. Para empezar, su gol fue el primero en la Liga de Campeones desde su derrota por 5-1 en casa contra el Liverpool en la tercera jornada. En segundo lugar, jugaron con mucha mayor organización y espíritu que en la derrota por 6-0 del pasado fin de semana ante el RB Leipzig, rival de la Bundesliga.

    Sin embargo, Frankfurt todavía enfrenta una ardua lucha para llegar a los play-offs. Con solo cuatro puntos en su tablero, simplemente tienen que vencer tanto al Qarabag (fuera de casa) como al Tottenham (en casa) para tener una oportunidad. En su forma actual, es una tarea difícil.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-ARSENALAFP

    30Club Brujas ⬇️

    El entrenador del Club Brugge, Ivan Leko, tenía razón cuando dijo que su equipo tuvo algunos "buenos momentos" en el Estadio Jan Breydel el miércoles. Solo que los de Arsenal fueron mejores, con Noni Madueke y Gabriel Martinelli anotando un par de golazos en una victoria por 3-0 para los líderes de la Premier League.

    Fue, como dijo Leko, una buena experiencia de aprendizaje para el Brugge, que aún tiene una pequeña posibilidad de llegar a los play-offs. Al observar la tabla, es poco probable que 10 puntos sean suficientes para avanzar, pero todo lo que los belgas pueden hacer es intentar alcanzar ese número ganando a Kairat y Marsella, lo cual ciertamente son capaces de hacer, como vimos durante su victoria 4-1 sobre Mónaco y el épico empate 3-3 con Barcelona.

  • SOCCER CL D6 UNION SG VS MARSEILLEAFP

    29Union Saint-Gilloise ⬇️

    El centrocampista de USG, Kevin Mac Allister, admitió que le iba a costar dormir después de la derrota por 3-2 en casa ante el Marsella. "Lo hicimos bien, especialmente en la primera mitad, pero pequeños errores terminaron costándonos," dijo el argentino. "Es un sentimiento muy amargo. Al final, creamos tantas oportunidades. Merecíamos al menos un punto."

    No conseguirlo, sin embargo, ha dejado a USG necesitando un milagro menor para llegar a los play-offs. Los hombres de David Hubert tienen seis puntos, pero su próximo partido es contra el Bayern Múnich en el Allianz Arena, mientras que el Atalanta, en gran forma, probablemente llegará a Bruselas en la octava jornada buscando la clasificación automática para los octavos de final.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-PSGAFP

    28Athletic Club ⬆️

    El Athletic Club aún no ha terminado. Un frustrante empate 0-0 en el partido que debían ganar contra el Slavia en Praga parecía haber acabado con sus esperanzas de avanzar a los play-offs, pero un punto sorpresa en casa contra el PSG ha mantenido vivas sus escasas esperanzas.

    Unai Simón ganando el Jugador del Partido te dice todo lo que necesitas saber sobre la naturaleza de la actuación en San Mamés, pero el Athletic ciertamente necesitará al portero de España en su mejor forma nuevamente cuando se enfrenten al Atalanta en la séptima jornada. Sin embargo, nada menos que una victoria en Bérgamo será suficiente para el equipo sin gol de Ernesto Valverde, que ya lleva tres partidos sin anotar en la Liga de Campeones.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-PAFOSAFP

    27Pafos ⬇️

    Pafos realmente podría haber logrado una gran sorpresa en Turín el miércoles. Con la pobre actuación de la Juventus, los chipriotas tuvieron la ventaja en la primera mitad y, como señaló el entrenador Juan Carlos Carcedo, crearon algunas oportunidades decentes para tomar la delantera. Sin embargo, la oportunidad de Pafos se les escapó, ya que la Juventus tomó el control del partido después del descanso y logró finalmente una victoria sencilla por 2-0.

    "Ahora, enfrentamos dos partidos difíciles, en Londres contra el Chelsea y en casa contra el Slavia de Praga," dijo Carcedo. "Haremos todo lo posible para sacar el máximo provecho de ellos." Desafortunadamente, para uno de los equipos sorpresa de esta temporada de la Liga de Campeones, dos victorias podrían no ser suficientes para extender su notable aventura europea a la fase de eliminación directa.

  • FBL-EUR-C1-KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOSAFP

    26Olympiacos ⬆️

    Joe Luis Mendilibar admitió que estaba preso del miedo de que su equipo, el Olympiacos, fuera castigado por su falta de eficacia en el choque del martes con el Kairat Almaty. La verdad sea dicha, sin embargo, los kazajos nunca parecieron realmente como si fueran a anotar antes o después del gol de Gelson Martins en el minuto 73 en el Astana Arena, permitiendo a sus visitantes griegos cerrar el partido con bastante comodidad.

    Gracias a su primera victoria en la fase de liga, el Olympiacos está ahora de vuelta con una oportunidad de alcanzar la fase eliminatoria, aunque definitivamente necesitarán vencer tanto al Leverkusen en casa como al Ajax fuera si quieren colarse entre los 24 primeros.

  • FBL-EUR-C1-QARABAG-AJAXAFP

    25Qarabag ⬇️

    Cuando el pitido final sonó en Bakú el miércoles, los jugadores del Qarabag aún intentaban entender qué había pasado. Habían liderado 2-1 contra el Ajax con 11 minutos para el final, pero de alguna manera terminaron con un marcador en contra de 4-2.

    Sin embargo, no todo está perdido para los sobrecumplidores de Gurban Gurbanov, ya que definitivamente son capaces de vencer a un Eintracht Frankfurt muy inconsistente en casa en la jornada siete. El problema, sin embargo, es que 10 puntos no fueron suficientes para llegar a los play-offs la temporada pasada, lo que significa que el Qarabag podría necesitar al menos un empate en su viaje de la última jornada a Anfield, lo cual es un gran reto incluso teniendo en cuenta las actuaciones irregulares del Liverpool esta temporada.

  • Villarreal CF v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    24Copenhague ⬆️

    Todo el mérito para Copenhague, se han metido de nuevo en la lucha por los play-offs con dos victorias consecutivas por 3-2, y si el triunfo en casa sobre Kairat no fue exactamente notable, la victoria del miércoles fuera de casa contra el Villarreal fue un resultado maravilloso. Los daneses fueron igualados dos veces en El Madrigal pero nunca perdieron la fe y consiguieron una famosa victoria con el primer gol en la Liga de Campeones de Andreas Cornelius en nueve años.

    Desafortunadamente para Copenhague, todavía necesitarán hacer algo especial para terminar dentro de los 24 primeros, ya que sus dos partidos restantes son contra el Napoli, en Parken, y el Barcelona, en Camp Nou.

  • PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    23PSV ⬇️

    El PSV ha disfrutado de dos victorias notables en la Liga de Campeones de esta temporada, contra Napoli (6-2) y Liverpool (4-1). Sin embargo, hay una posibilidad muy real de que los campeones holandeses ni siquiera lleguen a los play-offs después de la derrota del martes 3-2 en casa ante el Atlético de Madrid. Al principio en Eindhoven, parecía que el PSV podría lograr otra victoria sorprendente, con Guus Til rompiendo el empate a los 10 minutos de juego. Sin embargo, Peter Bosz lamentó la incapacidad de su equipo para mantener su fuerte inicio y, en última instancia, no tuvo quejas sobre el resultado.

    El PSV se encuentra ahora en una posición muy precaria, porque aunque tienen ocho puntos a su nombre, sus dos partidos restantes son contra Newcastle y Bayern Munich. Si no consiguen nada en su viaje al siempre intimidante St. James' Park, probablemente estarán rezando para que el Bayern ya se haya clasificado para cuando lleguen al Philips Stadion a finales de enero.

  • FBL-EUR-C1-MONACO-GALATASARAYAFP

    22Galatasaray ⬇️

    Ni siquiera la disponibilidad de Victor Osimhen pudo salvar al Galatasaray de otra derrota desesperadamente decepcionante en la Liga de Campeones el martes. Después de perderse la sorprendente derrota del mes pasado en casa ante el USG, el delantero nigeriano no marcó en un partido europeo por primera vez desde el año pasado, ya que los campeones turcos fueron derrotados 1-0 por el Mónaco en el Stade Louis II.

    Como resultado, Gala ha pasado de luchar por la clasificación automática a necesitar una victoria contra el Atlético de Madrid (en casa) o el Manchester City (fuera) solo para garantizarse un lugar en los play-offs, lo cual está lejos de ser ideal.

  • FBL-EUR-C1-MONACO-GALATASARAYAFP

    21Mónaco ⬆️

    La victoria vital de Mónaco sobre Galatasaray el martes fue el producto de la perseverancia. El equipo de Sebastien Pocognoli falló un penalti y un par de oportunidades claras antes de que uno de sus jugadores más desperdiciadores, Folarin Balogun, finalmente encontrara el fondo de la red con poco más de 20 minutos restantes. Fue una justa recompensa para una actuación mucho mejorada en la segunda mitad por parte del equipo de la Ligue 1 y movió a Mónaco a nueve puntos en seis juegos. 

    Todavía queda trabajo por hacer, y no va a ser fácil, ya que Mónaco debe viajar al Bernabéu antes de concluir su campaña con un partido en casa contra la Juventus. "Los oponentes son muy fuertes," admitió a la UEFA el jugador del partido Takumi Minamino. "Pero creo que estamos avanzando en la dirección correcta nuevamente."

  • SL Benfica v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    20Benfica ⬆️

    Después de cuatro derrotas consecutivas, el Benfica parecía muerto y enterrado a mitad de la fase de liga, pero se han dado una oportunidad con dos victorias consecutivas de 2-0, de visita contra el Ajax y en casa contra el Napoli. Esta última victoria fue particularmente impresionante, con Jose Mourinho instruyendo a Antonio Conte en el Estadio da Luz el miércoles, ya que las Águilas obtuvieron tres puntos merecidos a pesar de tener menos del 40 por ciento de posesión.

    Desafortunadamente, el Benfica todavía tiene mucho que hacer para alcanzar la fase de eliminación directa, ya que ahora deben viajar a Turín para enfrentarse a la Juve antes de recibir al Real Madrid en Lisboa. Por supuesto, eso solo significa que 'The Special One' tiene aquí una oportunidad de oro para mostrar al mundo que realmente ha redescubierto su toque de Midas en la competición continental...

  • SL Benfica v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    19Napoli ⬇️

    Antonio Conte culpó a las lesiones y la fatiga por la pobre derrota del Napoli en Lisboa el miércoles, excusas que fueron desestimadas rápidamente por su contraparte del Benfica, Jose Mourinho. Para ser justos con Conte, estaban sin varios jugadores clave en el Estadio da Luz, pero el hecho de que los Partenopei hayan perdido los tres de sus partidos como visitante refleja de manera horrible en el entrenador, quien tiene un historial notoriamente pobre en la Liga de Campeones.

    Se cree que el fútbol de alta intensidad de Conte simplemente no puede ser reproducido cada tres o cuatro días, por lo que se necesitaría ser muy valiente para apostar a que el Napoli consiga la victoria que tanto necesitan en Copenhague en la séptima jornada antes de terminar su campaña de la fase de liga en casa contra el Chelsea la semana siguiente, especialmente porque enfrentan a sus rivales de la Serie A, la Juve, entre esos dos juegos.

  • FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    18Sporting CP ⬇️

    Técnicamente hablando, el Sporting estuvo a menos de media hora de una victoria masiva en el Bayern Múnich. Pero, en realidad, habría sido criminal si los campeones portugueses hubieran sacado siquiera un punto en el Allianz Arena. Los hombres de Rui Borges no lograron ni un solo tiro a puerta en toda la noche, con su único gol viniendo a través de Joshua Kimmich, quien desvió un centro en su propia red.

    El Sporting es indudablemente una proposición diferente frente a sus propios aficionados en Lisboa pero, basándonos en lo que vimos de ellos en Múnich, sería sorprendente si consiguieran la victoria que necesitan contra el PSG en la jornada siete para mantener vivas sus escasas esperanzas de clasificación automática.

  • FBL-EUR-C1-UNION SG-MARSEILLEAFP

    17Marsella ⬆️

    Marseille siempre parece hacer las cosas de la manera más difícil. Después de conceder temprano fuera de casa contra USG el martes, rápidamente empataron gracias a Igor Paixao antes de que el doblete de Mason Greenwood los pusiera en completo control del juego. Sin embargo, el equipo francés tuvo suerte de escapar con los tres puntos, después del segundo gol de la noche de Anan Khalaili a 19 minutos del final.

    Como señaló Roberto De Zerbi, sin embargo, el OM no tiene tanta experiencia europea como muchos de sus rivales de la Liga de Campeones y, después de una campaña llena de altibajos hasta ahora, han hecho bien en ponerse en una posición en la que una victoria sobre el Liverpool el próximo mes sellaría un lugar en los play-offs de la mejor manera posible frente a sus aficionados en el siempre ruidoso Velódromo.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-JUVENTUS-PAFOSAFP

    16Juventus ⬆️

    El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, describió algunos de los esfuerzos de su equipo en la victoria 2-0 sobre Pafos del miércoles como "vergonzosos", y los Bianconeri realmente estuvieron sorprendentemente mal durante la primera mitad del juego en Turín. Sin embargo, mejoraron a medida que avanzaba el partido, y los goles de Weston McKennie y Jonathan David les permitieron obtener los tres puntos que tan desesperadamente necesitaban para mantener vivas sus esperanzas de play-off.

    La esperanza ahora es que la Juve haya progresado más bajo Spalletti, quien solo asumió el cargo a finales de octubre, para cuando reciban al resurgente Benfica de Jose Mourinho el 21 de enero en lo que es efectivamente un partido que ambos equipos deben ganar.

  • FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    15Inter ⬇️

    Dijimos desde el principio que la segunda mitad de la campaña de Inter en la fase de liga nos revelaría mucho más sobre sus perspectivas de ganar el torneo debido a la naturaleza increíblemente fácil de sus primeros cuatro partidos, y ahora han perdido juegos consecutivos, contra Atlético de Madrid y Liverpool.

    En defensa del Nerazzurri, tuvieron mala suerte al conceder goles en los últimos minutos en ambas ocasiones. Sin embargo, como los seguidores de la Serie A sabrán, el récord de Christian Chivu contra equipos fuertes esta temporada es preocupantemente pobre. Por lo tanto, no estamos en absoluto seguros de que el Inter reclamará el lugar entre los ocho primeros que estaba al alcance después de la cuarta jornada, ya que sus dos últimos partidos son contra el Arsenal (en casa) y el Borussia Dortmund (fuera).

  • Bayer 04 Leverkusen v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    14Bayer Leverkusen ↔️

    El capitán del Leverkusen, Robert Andrich, resumió perfectamente los sentimientos de su equipo tras el empate 2-2 del miércoles con el Newcastle. "Es una mezcla de alivio por conseguir el empate tardío", dijo el capitán, "y frustración por haber perdido nuestra ventaja anterior".

    La esperanza que tenían los alemanes de terminar entre los ocho primeros parece haberse desvanecido, pero aún existe la oportunidad para que el Leverkusen termine bastante alto en la clasificación. Obviamente, jugar contra el Olympiacos en El Pireo nunca es sencillo, pero es un partido 'ganable' para un equipo que ha mejorado enormemente desde que Kasper Hjulmand reemplazó al infortunado Erik ten Hag como entrenador, mientras que es probable que los oponentes del Leverkusen en la jornada ocho, el Villarreal, no tengan absolutamente nada por lo que jugar cuando lleguen al BayArena el 28 de enero.

  • Bayer 04 Leverkusen v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    13Newcastle ⬇️

    El Newcastle ha desarrollado el mal hábito de conceder goles tardíos en la Premier League de esta temporada, y algunos aficionados creen que el entrenador Eddie Howe tiene la culpa por adoptar tácticas excesivamente conservadoras después de que su equipo se ha adelantado. Sea cual sea la verdad, el gol del empate de Alex Grimaldo en el minuto 88 para el Leverkusen en el empate 2-2 del miércoles en el BayArena ha complicado seriamente las esperanzas de las Urracas de terminar entre los ocho primeros en la Champions League, porque después de que el altamente impredecible PSV visite St. James' Park el 21 de enero, el equipo de Howe debe viajar al Parc des Princes para enfrentarse al poderoso PSG.

    El entrenador insiste en que su equipo sigue en una "buena posición", pero, objetivamente, el Newcastle parece destinado a los play-offs.

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-BODOE/GLIMTAFP

    12Borussia Dortmund ⬇️

    Borussia Dortmund mejoró aún más su reputación como los grandes entretenedores en la Champions League de esta temporada al empatar 2-2 con Bodo/Glimt el miércoles, lo que significa que los seis partidos de BVB han producido la ridícula cifra de 32 goles. Por supuesto, eso fue de poco consuelo para el entrenador Niko Kovac, quien estaba "decepcionado y molesto" porque su equipo había desperdiciado dos puntos valiosos. "No fuimos muy inteligentes cuando se trató de los goles que concedimos," dijo.

    El empate también ha afectado seriamente las esperanzas de Dortmund de clasificarse directamente para los octavos de final, ya que ahora necesitarán derrotar tanto a Tottenham (fuera de casa) como al Inter (en casa) para pasar directamente.

  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    11Tottenham Hotspur ⬆️

    Las cosas están mejorando para Thomas Frank. El danés estuvo bajo mucha presión después de la terrible derrota de Tottenham en el derbi contra el Arsenal el mes pasado, pero tanto las actuaciones como los resultados han mejorado desde entonces. Un equipo anteriormente criticado por falta de creatividad y capacidad ofensiva ciertamente se vio bien avanzando en la victoria 3-0 sobre el Slavia Praga el martes, que incluyó actuaciones emocionantes y alentadoras de Mohamed Kudus y Xavi Simons. 

    Por supuesto, se debe tener en cuenta el nivel de la oposición, y si los Spurs van a terminar entre los ocho primeros, tendrán que mostrarnos de qué están realmente hechos en su enfrentamiento de la séptima jornada con el Borussia Dortmund en el norte de Londres. 

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    10Real Madrid ⬇️

    ¿Seguirá Xabi Alonso al mando del Real Madrid cuando jueguen su próximo partido de la Liga de Campeones, contra el Mónaco, el 20 de enero? Es realmente difícil de decir ahora mismo, ya que la presión sobre el exjefe del Leverkusen solo se ha intensificado después de la derrota por 2-1 en casa ante el Manchester City. Los informes que llegan de España sugieren que Alonso está 'seguro' por ahora, pero necesita provocar una mejora inmediata en el rendimiento, comenzando con el partido de liga del domingo contra el Alavés.

    Si logra superar el próximo mes, la buena noticia es que el Madrid, a pesar de su segunda derrota en su campaña de la Liga de Campeones, todavía está en posición de pasar directamente a los octavos de final. Sin embargo, el Mónaco no será un rival fácil en el Bernabéu, mientras que se puede estar seguro de que el jefe del Benfica, José Mourinho, se saboreará la oportunidad de imponerse a su antiguo club en el octavo partido.

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    9Chelsea ⬇️

    Dijimos después de la derrota 3-0 ante Barcelona que el Chelsea todavía tenía que demostrar que podía producir actuaciones de tal calidad de manera consistente, y la espera continúa. Después de ponerse en posición de competir por el título de la Premier League, los Blues han presentado una actuación doméstica decepcionante tras otra este mes, lo que significa que la derrota 2-1 del martes ante el Atalanta no fue realmente una gran sorpresa. Fue completamente coherente con la naturaleza esquizofrénica del equipo de Enzo Maresca.

    El italiano ha sido acusado de demasiada rotación de un partido a otro, pero es algo necesario para un equipo que apenas tuvo pretemporada debido al Mundial de Clubes, y tampoco es culpa suya que tantos miembros del caro plantel del Chelsea sean, en el mejor de los casos, promedio. En consecuencia, es probable que la forma fluctuante de los Blues continúe durante el resto de la temporada, lo que significa que podrían pasar fácilmente a los octavos de final ganando sus dos últimos partidos, contra Pafos y Napoli, ¡o quedar eliminados después de perder ambos!

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    8Atalanta ⬆️

    Atalanta está comprensiblemente aún encontrando su camino bajo el nuevo entrenador Raffaele Palladino, lo que ayuda a explicar cómo un equipo que cayó a una lamentable derrota por 3-1 en Verona el sábado logró remontar para vencer a Chelsea en Bérgamo el martes. "Recuperamos el ADN que habíamos perdido", entusiasmó Palladino después de una remontada en el segundo tiempo inspirada por Charles De Ketelaere en el New Balance Arena. "Vi al equipo que quería ver en Verona".

    La sorprendente victoria por 2-1 significa que Atalanta ahora está en una posición increíble para pasar directamente a los últimos 16. De hecho, una victoria en sus dos últimos partidos, contra el Athletic Club (en casa) o el USG (de visitante), podría ser suficiente, mientras que cuatro puntos definitivamente sellarían el trato - y eso parece estar al alcance de un equipo que ahora ha ganado tres partidos consecutivos en la Liga de Campeones.

  • FBL-EUR-C1-PSV-ATLETICOAFP

    7Atlético de Madrid ⬆️

    El Atlético de Madrid puede haber perdido terreno en la carrera por el título español tras dos derrotas consecutivas, pero está en la pelea por un puesto entre los ocho primeros en la Liga de Campeones gracias a tres victorias consecutivas. La victoria del martes sobre el PSV puede que no haya sido tan destacada como vencer al Inter en el Metropolitano el mes pasado, pero Diego Simeone estaba justamente emocionado por el rendimiento de su equipo en Eindhoven, donde triunfaron 3-2 tras recuperarse maravillosamente bien de la concesión de un gol temprano. "En ningún momento mi equipo dejó de seguir el plan que teníamos, y en ningún momento bajó la presión que pusimos sobre el PSV," dijo el argentino. 

    El Atlético todavía tiene que ir a Estambul en la séptima jornada para enfrentar al Galatasaray, pero incluso un punto en RAMS Park los pondría en una posición para clasificarse directamente para los octavos de final al vencer al Bodo/Glimt en Madrid la semana siguiente.

  • Szoboszlai DominikStefano RELLANDINI / AFP

    6Liverpool ⬆️

    El choque de Liverpool con el Inter en San Siro fue un encuentro de calidad desesperadamente baja, y el penalti que decidió el juego a favor de los visitantes fue la definición de 'suave'. Nada de eso importó a Arne Slot, sin embargo. Con los Reds en mala forma, y la estrella Mohamed Salah en casa después de una asombrosa muestra de insubordinación, Slot necesitaba una victoria que subiera la moral en Milán, y eso es exactamente lo que consiguió gracias al tiro de Dominik Szoboszlai en el minuto 88 junto con una defensa mucho mejorada. 

    El entrenador neerlandés todavía tiene muchos problemas que resolver aparte de Salah, pero a pesar de todos sus problemas, el Liverpool está de nuevo en la contienda para terminar entre los ocho primeros después de añadir al Inter a una lista de víctimas que también incluye a los dos clubes de Madrid, y también hay muchas posibilidades de que los de Merseyside estén en un lugar mucho mejor para cuando comiencen las etapas eliminatorias.

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    5Barcelona ⬆️

    El jurado todavía está muy pendiente del Barcelona de Hansi Flick, que estuvo en peligro real de desperdiciar su oportunidad de terminar entre los ocho primeros después de quedar atrás en casa ante el Eintracht Frankfurt el martes. Sin embargo, la introducción de Marcus Rashford levantó a los catalanes, con el inglés colocando el primero de dos goles para el inesperado ganador del partido Jules Kounde. Con los partidos por venir contra el Slavia Praga y el Copenhague, los Blaugrana están casi seguros de alcanzar los 16 puntos, lo que debería ser suficiente para asegurar la clasificación directa para los octavos de final. 

    Sin embargo, el gol del Eintracht en el Camp Nou solo reforzó el punto previamente mencionado después de los partidos contra el PSG, el Club Brujas y el Chelsea, que la línea alta de Hansi Flick hace que el Barça sea muy vulnerable a los rápidos contraataques. En consecuencia, seguimos sin convencernos de que este equipo maravillosamente entretenido pueda llegar hasta el final, principalmente porque aún no han mantenido su portería a cero en la competición de esta temporada.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    4Manchester City ⬆️

    Manchester City ciertamente no podría haber elegido un mejor momento para viajar al Bernabéu, con el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, bajo una inmensa presión de cara al enfrentamiento del miércoles en la capital española. Sin embargo, los ganadores del triplete de 2023 merecen un enorme elogio por capear una tormenta temprana para registrar una victoria remontada que pone su campaña de la Liga de Campeones nuevamente en camino después de que Pep Guardiola regalara a Bayer Leverkusen una victoria en el Etihad la última vez.

    Todo lo que City necesita hacer ahora es vencer a Bodo/Glimt y Galatasaray para avanzar directamente a los octavos de final, y puedes estar seguro de que lo habrían aceptado cuando el torneo comenzó en septiembre.

  • FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-PSGAFP

    3París Saint-Germain ⬇️

    Un punto en Bilbao garantizó al PSG al menos un lugar en los play-offs, pero eso fue de poco consuelo para el extremo Khvicha Kvaratskhelia después de que él y sus compañeros no pudieran anotar en un frustrante empate 0-0 con el Athletic Club. "Somos París, somos los campeones, y en cada partido queremos ganar," dijo el georgiano. "Cuando empatamos, incluso si es fuera de casa, es un mal partido."

    Kvaratskhelia fue un poco duro con el PSG, que limitó a sus anfitriones vascos a solo un tiro a puerta y creó seis grandes ocasiones, pero hay una sensación de que los hombres de Luis Enrique aún no han encontrado realmente su ritmo esta temporada. Será, por tanto, fascinante ver cómo se desempeñan en sus dos últimos partidos, fuera de casa contra el Sporting y en casa contra el Newcastle, mientras buscan terminar entre los ocho primeros.

  • FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    2Bayern Múnich ⬆️

    Estamos acercándonos a la mitad de diciembre y el Bayern solo ha perdido un partido en todas las competiciones, lo que ilustra precisamente por qué el equipo de Vincent Kompany es la elección de muchos para ganar la Liga de Campeones de esta temporada. Por supuesto, en un momento del martes, parecía que podrían sufrir una segunda derrota sorpresiva, con el Sporting CP 1-0 arriba en Múnich, pero los bávaros remontaron para ganar, y el hecho de que Harry Kane no anotara fue posiblemente algo positivo, dado que se ha afirmado que los campeones alemanes dependen excesivamente del inglés para los goles.

    Con el USG como próximo rival en el Allianz Arena, el Bayern está perfectamente colocado para asegurar un lugar entre los ocho primeros antes de viajar a Eindhoven para enfrentarse al PSV.

  • SOCCER CL D6 CLUB BRUGGE VS ARSENALAFP

    1Arsenal ↔️

    El Arsenal puede estar experimentando algo similar a una vacilación en la Premier League, pero permanecen completamente imperturbables en Europa. Los Gunners mantuvieron su récord del 100% en la Liga de Campeones de esta temporada con una victoria por 3-0 sobre un equipo del Club Brugge que mantuvo al Barcelona en empate el mes pasado - y se logró sin varios jugadores del primer equipo, lo que solo sirvió para subrayar la fortaleza del equipo de Mikel Arteta.

    El Arsenal será muy consciente de que el Liverpool arrasó en la fase de liga de la temporada pasada solo para tropezar en la fase de eliminación después de recibir un sorteo seriamente desafortunado para el equipo mejor clasificado. Sin embargo, no se puede escapar del hecho de que los londinenses no podrían estar mejor posicionados en este momento para ganar su primera Copa Europea - y es significativo que incluso los jugadores del Arsenal estén discutiendo abiertamente un doblete de Liga de Campeones-Premier League.

