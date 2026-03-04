Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Fernandes Mainoo Man Utd Newcastle GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el Newcastle: Kobbie Mainoo y Bryan Mbeumo, entre los peores, mientras la racha invicta de Michael Carrick termina con una terrible derrota ante los Magpies, con 10 jugadores

El Manchester United perdió por primera vez bajo la dirección de Michael Carrick al caer por 2-1 ante un Newcastle con 10 jugadores el miércoles. A pesar de tener ventaja numérica durante toda la segunda parte, los Red Devils no pudieron aprovecharla después de que Casemiro empatara el penalti de Anthony Gordon, y acabaron pagándolo con el magnífico gol de Will Osula en el último minuto para los Magpies.

El Newcastle comenzó con fuerza, con un centro de Kieran Trippier que rozó el poste y dos disparos de Anthony Elanga y Harvey Barnes que se fueron fuera por poco. Sin embargo, los visitantes lograron meterse en el partido y tanto Kobbie Mainoo como Matheus Cunha obligaron a Aaron Ramsdale a realizar dos paradas, mientras que Bryan Mbeumo disparó por encima del larguero con la portería vacía.

El partido cobró vida en los últimos compases de la primera parte, después de que Jacob Ramsey fuera expulsado por acumular dos tarjetas amarillas, la segunda de ellas por simulación dentro del área. A pesar de ello, el Newcastle se adelantó en el marcador después de que Bruno Fernandes cometiera una falta sobre Gordon dentro del área y el extremo inglés se levantara para transformar el penalti. Sin embargo, aún hubo tiempo para que Casemiro empatara el partido al rematar de cabeza un centro de Fernandes desde un lanzamiento de falta.

A pesar de su ventaja numérica, el equipo de Carrick tuvo dificultades para crear ocasiones de peligro inmediatamente después del descanso, y Gordon estuvo a punto de volver a poner al Newcastle por delante con un remate de volea desde un córner. El United acabó dominando, pero no encontró el camino hacia la portería de Ramsdale, que realizó dos brillantes paradas a Leny Yoro y Joshua Zirkzee, antes de la dramática intervención de Osula, que recortó desde la derecha y superó a Senne Lammens con un disparo con efecto.

GOAL puntúa a los jugadores del United en St. James' Park...

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN UTDAFP

    Portero y defensa

    Senne Lammens (7/10):

    Nunca tuvo que esforzarse demasiado para realizar una parada, pero dominó su área de penalti de forma excelente y volvió a demostrar su buen manejo del balón.

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Disfrutó de una titularidad poco habitual y se mostró fiable en defensa, aunque no aportó mucho en ataque.

    Leny Yoro (6/10):

    Se salió de su posición un par de veces al principio, pero se asentó bien frente a una delantera exigente. Tuvo mala suerte al ser rechazado por Ramsdale en la segunda parte.

    Harry Maguire (6/10):

    Ganó muchos balones aéreos y rara vez se mostró nervioso a pesar de la velocidad de algunos de los jugadores ofensivos a los que tuvo que enfrentarse. Quizás debería haber cerrado el paso a Osula en el gol de la victoria, pero eso podría ser un poco duro.

    Luke Shaw (6/10):

    Recibió un codazo de Burn, pero siguió jugando. Fue sustituido a la hora de juego.

    • Anuncios
  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Casemiro (6/10):

    Una noche agridulce. Demostró su clase en la posesión, pero empezó a sufrir ante la implacable presión del centro del campo del Newcastle. Otro excelente cabezazo para empatar el partido, pero solo pudo aguantar una hora.

    Kobbie Mainoo (4/10):

    Sufrió mucho físicamente, ya que le robaron el balón repetidamente durante la primera parte. Se benefició de tener un poco más de tiempo contra 10 hombres, pero aún así estuvo lejos de su mejor nivel.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Una falta tonta provocó el penalti, pero pronto se redimió con otra asistencia para el empate. Metió un par de balones más en el área, pero no pudo crear la magia necesaria para la victoria.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN UTDAFP

    Ataque

    Bryan Mbeumo (3/10):

    No estuvo a la altura. Falló una ocasión clara en la primera parte, lo que resumió su noche.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Tuvo algunos toques hábiles en el juego combinativo, pero nunca fue capaz de ver bien la portería para continuar con su buena racha goleadora reciente.

    Matheus Cunha (5/10):

    Tuvo un par de momentos decentes, pero le faltó calidad en el último tercio del campo.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Manuel Ugarte (6/10):

    Remató de cabeza por encima del larguero y se lanzó a la batalla física en el centro del campo tras sustituir a Casemiro.

    Diogo Dalot (5/10):

    Sus momentos más destacados fueron cuando concedió tiros libres innecesarios.

    Amad Diallo (5/10):

    Salió en los últimos 15 minutos, pero no pudo aportar la inspiración que necesitaba el United.

    Joshua Zirkzee (6/10):

    Sustituyó a Mbeumo y se mostró muy activo. Obligó a Ramsdale a realizar una gran parada al final del partido.

    Tyrell Malacia (N/A):

    Sustituyó a Mazraoui al final del partido, después de que el marroquí se lesionara.

    Michael Carrick (5/10):

    No se puede criticar la selección del equipo dados los resultados recientes, pero esperó demasiado para hacer sustituciones ofensivas, dada la ventaja numérica de su equipo durante toda la segunda parte.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0