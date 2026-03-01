Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el Crystal Palace: el brillante Bruno Fernandes saca de apuros a sus compañeros, mientras que Benjamin Sesko continúa con su racha positiva y lleva a los Red Devils al tercer puesto de la tabla de la Premier League

El United se quedó atrás a los cuatro minutos, cuando Lacroix se desmarcó de Leny Yoro y remató de cabeza a la red un córner. Ismaila Sarr pudo haber marcado el segundo al disparar directamente a Senne Lammens, mientras el Palace dominaba los primeros compases del partido. De hecho, el United no creó ninguna ocasión destacable hasta los últimos diez minutos de la primera parte, en los que Sesko y Casemiro desperdiciaron sendas oportunidades de cabeza, mientras que Dean Henderson despejó por encima del larguero un lanzamiento de falta de Fernandes.

El partido dio un giro a los diez minutos de la reanudación, cuando Lacroix fue sancionado por derribar a Matheus Cunha dentro del área y, tras la intervención del VAR para garantizar la expulsión del defensa del Palace, Fernandes se adelantó para convertir con maestría desde el punto de penalti. Poco después, el capitán del United se convirtió en asistente al realizar un magnífico centro para que Sesko rematara de cabeza y superara a Henderson, anotando su sexto gol en los últimos siete partidos.

Cunha y el suplente Amad Diallo obligaron a Henderson a realizar un par de buenas paradas cuando el equipo de Michael Carrick buscaba el tercero, aunque el Palace también creó peligro en algunos momentos a pesar de su inferioridad numérica. Sin embargo, no pudieron encontrar el empate y el United superó al Aston Villa para consolidar aún más sus opciones de clasificarse para la Liga de Campeones.

GOAL puntúa a los jugadores del United en Old Trafford...